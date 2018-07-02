Полиция задержала шестерых активистов «Другой России»
Как сообщает ОВД-Инфо, задержание проходило в штабе сторонников Эдуарда Лимонова, среди задержанных двое несовершеннолетних. Всех отвезли в ОВД «Тверское». В самом штабе уже несколько часов продолжается обыск, причины не уточняются.
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kir_pich_101 02 июля 2018 | 22:39
Чтобы было привычней, задержания надо начинать производить уже в детском садике.
Потом пообвыкнем, втянемся...
echo_shar 02 июля 2018 | 22:46
kir_pich_101:
Это ты пишешь специально для широких масс госдеповской "оппозиции" размером 0,000001%? )))