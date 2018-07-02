Полиция задержала шестерых активистов «Другой России»

Как сообщает ОВД-Инфо, задержание проходило в штабе сторонников Эдуарда Лимонова, среди задержанных двое несовершеннолетних. Всех отвезли в ОВД «Тверское». В самом штабе уже несколько часов продолжается обыск, причины не уточняются.