Защита Дмитриева обжаловала арест по обвинению в насильственных действиях сексуального характера к несовершеннолетней

Защита Юрия Дмитриева обжаловала его арест по обвинению в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Об этом «Эху Москвы» сообщил адвокат главы карельского отделения «Мемориала» Виктор Ануфриев. По его мнению, избранная мера пресечения не обоснована.

5 апреля суд в Петрозаводске полностью оправдал Дмитриева по статье об изготовлении детской порнографии и о развратных действиях в отношении приемной дочери. 28 июня он опять был задержан по новому обвинению.