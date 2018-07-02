Защита Дмитриева обжаловала арест по обвинению в насильственных действиях сексуального характера к несовершеннолетней
Защита Юрия Дмитриева обжаловала его арест по обвинению в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Об этом «Эху Москвы» сообщил адвокат главы карельского отделения «Мемориала» Виктор Ануфриев. По его мнению, избранная мера пресечения не обоснована.
5 апреля суд в Петрозаводске полностью оправдал Дмитриева по статье об изготовлении детской порнографии и о развратных действиях в отношении приемной дочери. 28 июня он опять был задержан по новому обвинению.
Комментарии1
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kir_pich_101 02 июля 2018 | 22:47
Интересно, а души невинно убиенных приходят к прокурору и следователю?
"..А по бокам-то все косточки Русские! Сколько их, Ванечка? Знаешь ли ты?..."