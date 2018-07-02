В пещере Таиланда найдены живыми 12 школьников и их тренер, которых искали почти 10 суток
На фотографиях, переданных спасателями, мальчики улыбаются и выглядят нормально, несмотря на длительное заточение. Сейчас решается вопрос об их эвакуации.
Юных футболистов и их наставника спасатели обнаружили в одной из камер пещеры на севере Таиланда. Дети и мужчина живы, объявил местный губернатор, который руководил многодневной операцией. Он назвал сегодняшний день историческим, сообщает телеканал Thai PBS.
Эти слова собравшиеся у входа в пещеру журналисты, спасатели и родные найденных подростков встретили овацией. Но пока неясно, как извлекут из разветвлённой и полузатопленной пещеры школьников и их тренера. Это сделают или через проходы и тоннели, по которым прошли дайверы, или через отверстие в потолке пещеры, сейчас его расширяют. Футболисты-юниоры, им от 11 до 16 лет пропали почти 10 дней назад.
Они вошли в пещеру, где собирались дойти до камеры, известной как Пляж Паттайи, в шести километрах от входа. Но сильный ливень заблокировал вход и отрезал детям путь назад. В их поисках участвовали около тысячи военных и более сотни гражданских спасателей. Им помогали десятки волонтёров со всей страны и из-за рубежа.
Возле пещеры развёрнут военно-полевой госпиталь, там находится почти полтора десятка скорых и вертолёт для эвакуации.
Комментарии3
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jetsam 02 июля 2018 | 22:19
ура!!!!!!!!
chnch 02 июля 2018 | 22:40
Везунчики!! удача не отвернись от них!!
mack 02 июля 2018 | 22:41
дней десять назад, cnn работал фоном, занимался домашними делами и моего слабого английского хватило понять, что некие профессионалы из сша и великобритании собираются проникнуть в пещеру. ну думаю, круто, на cnn больше нет тем важнее, чем спелеологи в таиланде. потом в кадре пошли местные военные, возрастные с фейсом лица не ниже полковника, но с горечью во взоре. прислушался внимательно, детская команда по футболу, сверстники сына.
эти десять дней, пока почти вся страна следила за футболистами, я тоже следил за судьбой футболистов, только не миллионеров и в три раза моложе, и радости от новости об их спасении больше, чем от всех этих малопонятных мне восторгов от одноразовых побед.