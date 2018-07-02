В пещере Таиланда найдены живыми 12 школьников и их тренер, которых искали почти 10 суток

На фотографиях, переданных спасателями, мальчики улыбаются и выглядят нормально, несмотря на длительное заточение. Сейчас решается вопрос об их эвакуации.

Юных футболистов и их наставника спасатели обнаружили в одной из камер пещеры на севере Таиланда. Дети и мужчина живы, объявил местный губернатор, который руководил многодневной операцией. Он назвал сегодняшний день историческим, сообщает телеканал Thai PBS.

Эти слова собравшиеся у входа в пещеру журналисты, спасатели и родные найденных подростков встретили овацией. Но пока неясно, как извлекут из разветвлённой и полузатопленной пещеры школьников и их тренера. Это сделают или через проходы и тоннели, по которым прошли дайверы, или через отверстие в потолке пещеры, сейчас его расширяют. Футболисты-юниоры, им от 11 до 16 лет пропали почти 10 дней назад.

Они вошли в пещеру, где собирались дойти до камеры, известной как Пляж Паттайи, в шести километрах от входа. Но сильный ливень заблокировал вход и отрезал детям путь назад. В их поисках участвовали около тысячи военных и более сотни гражданских спасателей. Им помогали десятки волонтёров со всей страны и из-за рубежа.

Возле пещеры развёрнут военно-полевой госпиталь, там находится почти полтора десятка скорых и вертолёт для эвакуации.