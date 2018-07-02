Несколько СМИ сообщили о возможном уходе из правительстве пресс-секретаря премьера Натальи Тимаковой

По сведениям источников этих изданий, Тимакова может занять один из руководящих постов во Внешэкономбанке. Возможный уход Тимаковой может быть связан с непопулярностью последних инициатив Дмитрия Медведева, в том числе – с пенсионной реформой. Это в эфире РБК не исключил политолог Андрей Колядин.

Стоит отметить, что Наталья Тимакова работает с Дмитрием Медведевым уже 11 лет. После такого стажа, решение об уходе будет оправданным. Так считает (она сказала об этом в интервью «Эху Москвы») журналист Наталья Геворкян, которая 18 лет назад в соавторстве с Тимаковой написала книгу о Владимире Путине.

Впрочем, сама Тимакова называет все сообщения о своем увольнении из правительства слухами, а источники РИА утверждают, что информация о новом месте работы Тимаковой в ВЭБе преждевременна. Никаких решений еще не принято.