Несколько СМИ сообщили о возможном уходе из правительстве пресс-секретаря премьера Натальи Тимаковой
По сведениям источников этих изданий, Тимакова может занять один из руководящих постов во Внешэкономбанке. Возможный уход Тимаковой может быть связан с непопулярностью последних инициатив Дмитрия Медведева, в том числе – с пенсионной реформой. Это в эфире РБК не исключил политолог Андрей Колядин.
Стоит отметить, что Наталья Тимакова работает с Дмитрием Медведевым уже 11 лет. После такого стажа, решение об уходе будет оправданным. Так считает (она сказала об этом в интервью «Эху Москвы») журналист Наталья Геворкян, которая 18 лет назад в соавторстве с Тимаковой написала книгу о Владимире Путине.
Впрочем, сама Тимакова называет все сообщения о своем увольнении из правительства слухами, а источники РИА утверждают, что информация о новом месте работы Тимаковой в ВЭБе преждевременна. Никаких решений еще не принято.
Комментарии3
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matros__koshkin__24 02 июля 2018 | 22:18
«о возможном уходе из правительстве пресс-секретаря премьера Натальи Тимаковой»
Я что-то недоперепонял. Эта пресситутка настолько ничтожна, что даже разовое упоминание о предполагаемом изменении в ее трудовой книжке было бы чрезмерным. Сколько заплатили, интересно, моему лучшему другу г-ну (не господину) Рувинскому за многаждое муссирование ёйного имени на страницах сайта?
shplint_05 02 июля 2018 | 22:28
Эту суку давно пора гнать отовсюду. Как и её начальника.
ansata 02 июля 2018 | 22:24
А какая разница, Тимакова, Рашмакова, Хренова? Как это изменит мою жизнь?