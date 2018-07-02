Япония ведет 2:1 в матче с Бельгией

Upd 22:28. Бельгия забила гол. На 69-й минуте головой забивает Ян Вертонген.

Upd 22:11. Такаси Инуи забивает второй гол на 52-й минуте. Япония ведет 2:0.

Upd 22:07. Япония открыла счет с матче с Бельгией. На 48-й минуте гол забил Генки Харагучи.

Завершился первый тайм матча 1⁄ 8 финала ЧМ по футболу. Забитых мячей зрители пока не увидели.

Слабых команд в 1\8 финала Чемпионата Мира уже не осталось. Сегодняшние матчи лишь подтверждают эту истину. Сборная Бельгии в ранге явного фаворита подошла к игре с японцами, которые в плей-офф то попали благодаря стечению обстоятельств.

Бельгийцы атаковали мощно и настойчиво. Но организованная оборона японцев справлялась со своей задачей безукоризненно. Даже гигантское преимущество в росте бельгийцы использовать не смогли. Не смотря на серию угловых у ворот азиатов.



Причем, японцы не отсиживались на своей половине поля. А порой остро контратаковали. Что заставляло нервничать бельгийцев. Незадолго до перерыва вратарь Тибо Куртуа в безобидной ситуации едва не упустил мяч за линию ворот. 0-0 после первого тайма. Второй начинается в эти минуты.

Только что начался второй тайм. Добавлю, исход сегодняшней игры должен определить соперника сборной Бразилии по четвертьфиналу. Бразильцы сегодня с сухим счетом 2:0 обыграли мексиканцев.