Япония ведет 2:1 в матче с Бельгией
Upd 22:28. Бельгия забила гол. На 69-й минуте головой забивает Ян Вертонген.
Upd 22:11. Такаси Инуи забивает второй гол на 52-й минуте. Япония ведет 2:0.
Upd 22:07. Япония открыла счет с матче с Бельгией. На 48-й минуте гол забил Генки Харагучи.
Завершился первый тайм матча 1⁄8 финала ЧМ по футболу. Забитых мячей зрители пока не увидели.
Слабых команд в 1\8 финала Чемпионата Мира уже не осталось. Сегодняшние матчи лишь подтверждают эту истину. Сборная Бельгии в ранге явного фаворита подошла к игре с японцами, которые в плей-офф то попали благодаря стечению обстоятельств.
Бельгийцы атаковали мощно и настойчиво. Но организованная оборона японцев справлялась со своей задачей безукоризненно. Даже гигантское преимущество в росте бельгийцы использовать не смогли. Не смотря на серию угловых у ворот азиатов.
Причем, японцы не отсиживались на своей половине поля. А порой остро контратаковали. Что заставляло нервничать бельгийцев. Незадолго до перерыва вратарь Тибо Куртуа в безобидной ситуации едва не упустил мяч за линию ворот. 0-0 после первого тайма. Второй начинается в эти минуты.
Только что начался второй тайм. Добавлю, исход сегодняшней игры должен определить соперника сборной Бразилии по четвертьфиналу. Бразильцы сегодня с сухим счетом 2:0 обыграли мексиканцев.
Комментарии7
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thesonhuman 02 июля 2018 | 22:12
Японский Бог! Сейчас 2:0 в пользу яЯонии против бельгии!
shplint_05 02 июля 2018 | 22:48
Японцы, они коварные.
sasha2011 02 июля 2018 | 22:12
Японцы ведут 2:0 на 53-й минуте матча.
Это Перл-Харбор для бельгийской сборной???
koshkaedu 02 июля 2018 | 22:14
Япония - брааааво! После первого! Япония - бурные несмолкающие аплодисменты! Псле второго! Жду овацию!
sasha2011 02 июля 2018 | 22:34
75-я минута - 2:2!!!!
Класс есть класс!
Но воля к победе.......
b0rts0v 02 июля 2018 | 22:36
кто за финал ЧМа Россия-Япония..)))
b0rts0v 02 июля 2018 | 22:46
b0rts0v: ))))с последующими "погромами"...