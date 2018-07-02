ФБР объявила о предотвращении теракта в Кливленде на День независимости США

Как сообщает Фокс Ньюс, задержан некто Абдур Рахим Рахфик, который неоднократно высказывался в поддержку Аль-Каиды (прим.ред: организация запрещена в России) и призывал к уничтожению американских военных. По данным ведомства, мужчина планировал взорвать бомбу в толпе, во время праздничного фейерверка. Теперь ему грозит до 20 лет тюрьмы.