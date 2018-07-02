Защита Дмитриева обжаловала арест по обвинению в насильственных действиях сексуального характера к несовершеннолетней
Защита Юрия Дмитриева обжаловала его арест по обвинению в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Об этом «Эху Москвы» сообщил адвокат главы карельского отделения «Мемориала» Виктор Ануфриев. По его мнению, избранная мера пресечения не обоснована. 5
апреля суд в Петрозаводске полностью оправдал Дмитриева по статье об изготовлении детской порнографии и о развратных действиях в отношении приемной дочери. 28 июня он опять был задержан по новому обвинению.
Комментарии3
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alexey52 02 июля 2018 | 21:43
Не могут ни прокуратура, ни судебные органы остановиться. Им надо дожать своё и посадить человека. Иначе пострадает, их мундира, честь.
tanyaya 02 июля 2018 | 21:56
alexey52: У их мундиров есть всё, что угодно: пот, вонь, грязь, пятна кетчупа и спермы вышестоящих мундиров.
Но совести и чести там отродясь не было.
shplint_05 02 июля 2018 | 22:34
Заяву на Дмитриева написали родственники. Уж им-то лучше знать, что творил этот старый педофил. Убивать таких надо.