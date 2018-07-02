Арестованный глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун пожаловался на начальника СИЗО

Как сообщила «Интерфаксу» супруга Шестуна, в заявлении, направленном в СПЧ, ОНК и ФСИН он пишет, что ему отказывают в заверении доверенности на представление его интересов в избирательной компании по выборам главы района. О намерении идти на выборы Шестун объявил еще 27 июня. Он арестован по обвинению в махинациях с земельными участками.