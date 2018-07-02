Арестованный глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун пожаловался на начальника СИЗО
Как сообщила «Интерфаксу» супруга Шестуна, в заявлении, направленном в СПЧ, ОНК и ФСИН он пишет, что ему отказывают в заверении доверенности на представление его интересов в избирательной компании по выборам главы района. О намерении идти на выборы Шестун объявил еще 27 июня. Он арестован по обвинению в махинациях с земельными участками.
Комментарии2
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trans 02 июля 2018 | 21:46
Сидит человек по сфабрикованному делу и типа так и должно быть. И сколько таких в России......Полицейское государство имени Путина.
vitalijivanovich 02 июля 2018 | 21:50
trans: Думаете, что погром региональных элит связан с тем, что США ищут «властные группировки, которые могут стать опорой трансформации России после того, как путинский режим, будучи откровенно гнилым, в итоге треснет под тяжестью внешних санкций, собственных внутренних противоречий и внешнеполитических авантюр Путина»?