В Германии задержан иранский дипломат, а в Бельгии два гражданина этой страны иранского происхождения

Еще один дипломат исламской республики схвачен в Австрии. Как передает ВВС, их подозревают в подготовке нападения на участников проходящей в Париже ежегодной конференции Нацсовета сопротивления Ирана. О задержанных найдены взрывчатка и детонаторы, всем задержанным предъявлено обвинение в подготовке теракта и преднамеренных убийств.