В Германии задержан иранский дипломат, а в Бельгии два гражданина этой страны иранского происхождения
Еще один дипломат исламской республики схвачен в Австрии. Как передает ВВС, их подозревают в подготовке нападения на участников проходящей в Париже ежегодной конференции Нацсовета сопротивления Ирана. О задержанных найдены взрывчатка и детонаторы, всем задержанным предъявлено обвинение в подготовке теракта и преднамеренных убийств.
Комментарии6
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balamuto 02 июля 2018 | 21:41
Эхо деградирует.
vitalijivanovich 02 июля 2018 | 21:46
balamuto: А че? Задержанные были замечены на Эхо?
hastings 02 июля 2018 | 21:41
37-й год на марше :(
plantagenista 02 июля 2018 | 22:14
hastings: Пить надо меньше,друг
seryj_wolk 02 июля 2018 | 21:48
С дипломатами стран-изгоев надо что-то делать. Рфские дипломаты занимаются контрабандой наркотиков, а иранские - терроризмом.
fresh_breeze 02 июля 2018 | 22:17
"Деду" Хасану не понравится, а вместе с ним не понравится такое не конвенциональное обращение с иранским дипломатом и нескольким сотням тысяч этнических иранцев, проживающих в ФРГ.
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"О задержанных найдены взрывчатка и детонаторы, всем задержанным предъявлено обвинение в подготовке теракта и преднамеренных убийств."
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Кто его знает... Как можно со стопроцентной уверенностью отличить, где правда, а где фэйк?
Если у какого-то "мемориальщика" на компе якобы находят детское порно, то это фэйк только по признаку организации, где он трудится?
А когда у дипломата якобы находят взрывчатку, то тут уже мы имеем дело с правдой по признаку страны, которую он представляет?
Может, чтобы не ошибиться, вообще перестать чему-то верить из того, что вываливают на наши головы различные СМИ?