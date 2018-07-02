Счет в матче 1⁄8 финала ЧМ по футболу между командами Бельгии и Японии еще не открыт
Эта игра должна определить соперника сборной Бразилии по четвертьфиналу. Бразильцы сегодня выиграли со счетом 2:0 у команды Мексики.
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Эта игра должна определить соперника сборной Бразилии по четвертьфиналу. Бразильцы сегодня выиграли со счетом 2:0 у команды Мексики.
Комментарии3
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ignachio 02 июля 2018 | 21:41
Обсуждать странное поражение испанцев закончили? При приеме мяча с углового футболисты прыгают с опущенными руками, а тут испанец задрал обе руки вверх, Дзюба просто боднул мяч ему в руку - О-ооо! Пенальти! Может этот футболист недавно играет в футбол, еще не все правила выучил.
Отыграться они практически не старались, всю игру бегали трусцой и бессмысленно пасовали мяч туда-сюда-обратно, по воротам не били. Как обкуренные.
ignachio 02 июля 2018 | 21:56
Заметили, как хорошо сегодня все команды играют ? Вчера испанцы и хорваты играли как заторможенные, может в воду что-то подмешали?
koshkaedu 02 июля 2018 | 21:57
Молодцы, японцы! Дай вам Б-г здоровья, долгих лет, успехов в работе и
счастья в личной жизни. А всё, что сюда не вошло дай Б-г Магирини.