Журналист Наталья Геворкян: Возможный уход Тимаковой станет потерей как для главы правительства, так и для журналистов

Пресс-секретарь председателя правительства Наталья Тимакова может уйти со своего поста, сообщают РБК и Русская служба BBC со ссылкой на информированные источники. Уход Н.Тимаковой с этой должности станет потерей как для Дмитрия Медведева, так и для российской прессы, отметила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» журналист Наталья Геворкян. 18 лет назад она вместе с Н.Тимаковой была соавтором книги о президенте Владимире Путине.

«Будет ли это потеря для Дмитрия Анатольевича, я думаю, что да, потому что существует привычка, и Наташа была очень интегрирована как раз в ту среду журналистскую, за которую отвечала. И я думаю, что будет довольно сложно искать ей замену. Это будет в том числе потеря для журналистов, потому что она умела сохранять эти контакты и всегда была на связи», — отметила она.

Н.Геворкян отметила, что Н.Тимакова проработала во властных структурах в общей сложности 19 лет. «Наташа, на самом деле, в лучшую сторону отличается от многих сотрудников этих администрации тем, что у нее сохранилось вполне адекватное ощущение реальности. Она умеет трезво смотреть на то, что происходит. Я считаю, что в этом смысле она была хорошим сотрудником, важным», — добавила Н.Геворкян.

По информации РБК и BBC, после ухода из правительства Н.Тимакова может занять пост зампреда и члена правления Внешэкономбанка. Сама Н.Тимакова назвала эту информацию слухами, заявив, что продолжает работать на своем посту.