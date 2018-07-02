Сергей Собянин сдал в Мосгоризбирком пакет документов, необходимых для регистрации кандидатом на выборах мэра Москвы
Сергей Собянин сдал в Мосгоризбирком весь пакет документов, необходимых для регистрации кандидатом на выборах мэра Москвы. Действующий градоначальник идет на выборы 9 сентября самовыдвиженцем. По закону, в течение 10 дней Мосгоризбирком примет решение о регистрации. Между тем, в окружении Собянина не все уверены в авторитете действующего мэра у москвичей. Так считает политолог Сергей Марков.
Собянин стал первым кандидатом на пост мэра, подавшим документы на регистрацию. Мосгоризбирком завершит приём документов от кандидатов на регистрацию завтра в 18:00.
Комментарии2
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danko_vobla 02 июля 2018 | 21:06
Где бабка данко1 спец по документам?
patrikk_1 02 июля 2018 | 21:20
Сергей Собянин сдал в Мосгоризбирком пакет документов, необходимых для регистрации кандидатом на выборах мэра Москвы...
Сергей Собянин должен попросить мундепов от "Единой России", чтобы они дали свои подписи С.Митрохину, И.Яшину и Д.Гудкову, потому что скоро встреча в Хельсинки, а эти проныры - американские шпионы.