Информация об уходе пресс-секретаря премьера Натальи Тимаковой из правительства является преждевременной...

Об этом сообщает РИА со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. По его словам, никаких решений насчет Тимаковой не принято. Ранее о том, что Тимакова будет работать во Внешэкономбанке, сообщали источники ВВС в банке. Сама Тимакова назвала это «слухами», отметив, что продолжает работу пресс-секретарем Медведева.