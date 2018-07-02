Информация об уходе пресс-секретаря премьера Натальи Тимаковой из правительства является преждевременной
Об этом сообщает РИА со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. По его словам, никаких решений насчет Тимаковой не принято. Ранее о том, что Тимакова будет работать во Внешэкономбанке, сообщали источники ВВС в банке. Сама Тимакова назвала это «слухами», отметив, что продолжает работу пресс-секретарем Медведева.
Комментарии8
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vitalijivanovich 02 июля 2018 | 21:06
Потеряла доверие?
sensei54 02 июля 2018 | 21:11
vitalijivanovich: «Московская портниха, мы все ее любим за неистощимую фантазию, держала ателье и придумала страшно смешную штуку: провертела две круглые дырочки в стене...» (с)
patrikk_1 02 июля 2018 | 21:14
Информация об уходе пресс-секретаря премьера Натальи Тимаковой из правительства является преждевременной...
Всё зависит от удачи или неудачи пенсионной реформы, отставки или пролонгации трудового договора премьера Д.Медведева?
lager23 02 июля 2018 | 21:17
patrikk_1: Патрик ты любишь медведева или нет? Как всё это уживается в твоём мозгу и он не взрывается, как у Свинжи... нет такого сценария?
patrikk_1 02 июля 2018 | 21:22
lager23:
Я люблю только Россию и свой бедный народ.
tanyaya 02 июля 2018 | 21:34
patrikk_1: Патрисия, душа моя, цветок увядший на заре, кто же твой бедный народ и какая падла сделала его бедным?
serzh 02 июля 2018 | 21:11
Крыса покидает тонущее судно,думаю
lager23 02 июля 2018 | 21:14
Клубок путерастных червей....