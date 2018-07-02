Начался еще один матч 1⁄8 финала ЧМ по футболу между Бельгией и Японией
В Ростове-на-Дону встречаются сборные Бельгии и Японии. В этом матче определится соперник по четвертьфиналу со сборной Бразилии, которая несколькими часами ранее со счетом 2:0 обыграла мексиканцев.
Комментарии2
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patrikk_1 02 июля 2018 | 21:10
Начался еще один матч 1⁄8 финала ЧМ по футболу между Бельгией и Японией...
Желаю удачи обоим командам, это возможно, если футболисты обоих сборных покажут прекрасный футбол, на радость своим болельщикам и ценителям футбола из России.
polikarpich 02 июля 2018 | 21:11
Ну вот. Сразу видно, с первых минут, что это именно футбол, а не "рашенбол".