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20:32, 02 июля 2018

Ученицам 40 средних школ Великобритании запретили приходить на занятия в юбках

Как пишет Дейли Мейл, следуя новой политике о гендерно-нейтральной форме, школьники обоих полов обязаны носить брюки. Таким образом, администрация школ решила поддержать учеников-трансгендеров и защитить их от оскорблений. Между тем, как отмечает издание, многих родителей нововведение возмутило.

Комментарии

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ignachio 02 июля 2018 | 20:36

В Шотландии надо запретить ношение брюк, причем не только школьникам.

patrikk_1 02 июля 2018 | 20:57

Таким образом, администрация школ решила поддержать учеников-трансгендеров и защитить их от оскорблений...

Они никогда не остановятся. Находясь в постоянных поисках новой свободы, эти тупые либералы похожи на наркоманов, которым чтобы поймать кайф, нужно постоянно увеличивать дозу.

r88w556xl4 02 июля 2018 | 21:18

следуя новой политике о гендерно-нейтральной форме
==============
У девушек гендерно-выпукло сверху, а у юношей снизу между ног. Как этот вопрос вопиющего гендерного неравенства попытаются решить реформаторы?

Всё чаще новости из "либеральных" стран напоминают новости из жизни дурки.

datokl 02 июля 2018 | 20:43

еб-лись что ли совсем.....

sasass 02 июля 2018 | 20:45

Власть видимо сдурела везде , не только в России...

vip1707 02 июля 2018 | 20:47

Да, конец истории приближается...

tovarich67 02 июля 2018 | 20:48

Алллах храни королеву! Иншалла

symphony 02 июля 2018 | 20:58

Каких только поворотов в головах ни возникает! Всё бы ничего, если бы эти головы не были руководящими.

rvs_68 02 июля 2018 | 21:15

symphony: "Каких только поворотов в головах ни возникает! "

"... администрация школ решила поддержать учеников-трансгендеров и защитить их от оскорблений. "


Угу!

Трансгендер – это человек, который, будучи рожденным как представитель одного пола, ощущает себя личностью противоположного. Т.е., например, он считает необходимым для себя ходить в туалет женский, будучи рожден мужчиной.

О чувствах НЕтрансгендеров, полагаю, администрации школ даже не задумались...


;-)

zemljanka 02 июля 2018 | 20:59

Не верю.(с)

ura_russians 02 июля 2018 | 21:04

zemljanka: не верю
—-

:)))))
быстро иди пол меняй, а то исключат из рядов британских жополизов и запишут в ватники.

:)))

ara_1 02 июля 2018 | 21:02

Идиоты. Интересно было бы послушать как Орлова извратит эту новость, пытаясь подать ее как "достижение"? Кстати, это очередной пример ядовитости любой централизации принятия решений. В данном случае, отравлены школы...

xxxapek 02 июля 2018 | 21:09

ara_1:

В данном случае как раз наоборот - каждая школа принимает решения независимо.

ara_1 02 июля 2018 | 21:28

xxxapek:
..Но все, они, вместе, одновременно, решили " следовать "новой политике, о гендерно нейтральной форме". Если это решение одного идиота в "центре"- это очень плохо. Если это решение 40 идиотов на местах- по-своему, это еще печальнее. Не "хуже", по печальнее, так как говорит о состоянии общества. Точно как в России одни идиоты бегут впереди паровоза, чтобы быть замеченными "хозяином", так и тут. Хозяева и шавки -разные, а ментальность- одинаковая.

velbkeirf1 02 июля 2018 | 21:06

школьники обоих полов обязаны носить брюки\\\\\\\\\\\\\\
В скором времени исчезнут как предрассудок буквы М и Ж

velbkeirf1 02 июля 2018 | 21:09

velbkeirf1: В местах общественного пользования

stebinmaku 02 июля 2018 | 21:11

А сиськи когда носить запретят? - Нужно, чтобы грудь была одинаково средней выпуклости..

velbkeirf1 02 июля 2018 | 21:18

stebinmaku: О сколько нам открытий чудных...



О, сколько нам открытий чудных

Готовят просвещенья дух

abidas 02 июля 2018 | 21:33

Вот интересно, сколько среди учеников этих 40 школ, собственно трансгендеров ?
Думаю, всё таки много меньше, чем просто тупых.
Над тупыми тоже всегда издеваются и их оскорбляют.
Следовательно, следующий шаг - всех иных учащихся заставить тупить и плохо учиться.

Бл., ну надо же знать меру в "защите" меньшинств ...

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