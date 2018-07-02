Ученицам 40 средних школ Великобритании запретили приходить на занятия в юбках

Как пишет Дейли Мейл, следуя новой политике о гендерно-нейтральной форме, школьники обоих полов обязаны носить брюки. Таким образом, администрация школ решила поддержать учеников-трансгендеров и защитить их от оскорблений. Между тем, как отмечает издание, многих родителей нововведение возмутило.