Ученицам 40 средних школ Великобритании запретили приходить на занятия в юбках
Как пишет Дейли Мейл, следуя новой политике о гендерно-нейтральной форме, школьники обоих полов обязаны носить брюки. Таким образом, администрация школ решила поддержать учеников-трансгендеров и защитить их от оскорблений. Между тем, как отмечает издание, многих родителей нововведение возмутило.
Комментарии19
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ignachio 02 июля 2018 | 20:36
В Шотландии надо запретить ношение брюк, причем не только школьникам.
patrikk_1 02 июля 2018 | 20:57
Таким образом, администрация школ решила поддержать учеников-трансгендеров и защитить их от оскорблений...
Они никогда не остановятся. Находясь в постоянных поисках новой свободы, эти тупые либералы похожи на наркоманов, которым чтобы поймать кайф, нужно постоянно увеличивать дозу.
r88w556xl4 02 июля 2018 | 21:18
следуя новой политике о гендерно-нейтральной форме
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У девушек гендерно-выпукло сверху, а у юношей снизу между ног. Как этот вопрос вопиющего гендерного неравенства попытаются решить реформаторы?
Всё чаще новости из "либеральных" стран напоминают новости из жизни дурки.
datokl 02 июля 2018 | 20:43
еб-лись что ли совсем.....
sasass 02 июля 2018 | 20:45
Власть видимо сдурела везде , не только в России...
vip1707 02 июля 2018 | 20:47
Да, конец истории приближается...
tovarich67 02 июля 2018 | 20:48
Алллах храни королеву! Иншалла
symphony 02 июля 2018 | 20:58
Каких только поворотов в головах ни возникает! Всё бы ничего, если бы эти головы не были руководящими.
rvs_68 02 июля 2018 | 21:15
symphony: "Каких только поворотов в головах ни возникает! "
"... администрация школ решила поддержать учеников-трансгендеров и защитить их от оскорблений. "
Угу!
Трансгендер – это человек, который, будучи рожденным как представитель одного пола, ощущает себя личностью противоположного. Т.е., например, он считает необходимым для себя ходить в туалет женский, будучи рожден мужчиной.
О чувствах НЕтрансгендеров, полагаю, администрации школ даже не задумались...
;-)
zemljanka 02 июля 2018 | 20:59
Не верю.(с)
ura_russians 02 июля 2018 | 21:04
zemljanka: не верю
—-
:)))))
быстро иди пол меняй, а то исключат из рядов британских жополизов и запишут в ватники.
:)))
ara_1 02 июля 2018 | 21:02
Идиоты. Интересно было бы послушать как Орлова извратит эту новость, пытаясь подать ее как "достижение"? Кстати, это очередной пример ядовитости любой централизации принятия решений. В данном случае, отравлены школы...
xxxapek 02 июля 2018 | 21:09
ara_1:
В данном случае как раз наоборот - каждая школа принимает решения независимо.
ara_1 02 июля 2018 | 21:28
xxxapek:
..Но все, они, вместе, одновременно, решили " следовать "новой политике, о гендерно нейтральной форме". Если это решение одного идиота в "центре"- это очень плохо. Если это решение 40 идиотов на местах- по-своему, это еще печальнее. Не "хуже", по печальнее, так как говорит о состоянии общества. Точно как в России одни идиоты бегут впереди паровоза, чтобы быть замеченными "хозяином", так и тут. Хозяева и шавки -разные, а ментальность- одинаковая.
velbkeirf1 02 июля 2018 | 21:06
школьники обоих полов обязаны носить брюки\\\\\\\\\\\\\\
В скором времени исчезнут как предрассудок буквы М и Ж
velbkeirf1 02 июля 2018 | 21:09
velbkeirf1: В местах общественного пользования
stebinmaku 02 июля 2018 | 21:11
А сиськи когда носить запретят? - Нужно, чтобы грудь была одинаково средней выпуклости..
velbkeirf1 02 июля 2018 | 21:18
stebinmaku: О сколько нам открытий чудных...
О, сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух
abidas 02 июля 2018 | 21:33
Вот интересно, сколько среди учеников этих 40 школ, собственно трансгендеров ?
Думаю, всё таки много меньше, чем просто тупых.
Над тупыми тоже всегда издеваются и их оскорбляют.
Следовательно, следующий шаг - всех иных учащихся заставить тупить и плохо учиться.
Бл., ну надо же знать меру в "защите" меньшинств ...