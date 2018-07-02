Масштабная операция по поиску пропавших в пещере Таиланда юных футболистов и их тренера увенчалась успехом: все 12 школьников и взрослый найдены живыми спустя почти 10 суток. Их обнаружили дайверы военно-морских сил в одной из частично затопленных камер пещеры. Военные медики сейчас оказывают детям первую помощь и готовят их к выводу на поверхность. Местные телеканалы ведут прямую трансляцию с места событий. Детям от 11 до 16 лет, тренеру – 25.