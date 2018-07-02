Масштабная операция по поиску пропавших в пещере Таиланда юных футболистов и их тренера увенчалась успехом
Масштабная операция по поиску пропавших в пещере Таиланда юных футболистов и их тренера увенчалась успехом: все 12 школьников и взрослый найдены живыми спустя почти 10 суток. Их обнаружили дайверы военно-морских сил в одной из частично затопленных камер пещеры. Военные медики сейчас оказывают детям первую помощь и готовят их к выводу на поверхность. Местные телеканалы ведут прямую трансляцию с места событий. Детям от 11 до 16 лет, тренеру – 25.
Комментарии4
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ostapbey 02 июля 2018 | 20:35
Ибо нефиг.
Лучше в тундре русскому человеку выживать.
Среди русских медведей.
Белых даже..
sasass 02 июля 2018 | 20:47
В России весь народ загнали в пещеру и ничего - никто спасать и не думает...
sparky 02 июля 2018 | 20:54
Поздравления спасателям и спасенным. И родителям спасенных детей тоже.
alex1960 02 июля 2018 | 21:22
Хоть одна хорошая новость за день. Спасателям спасибо)))