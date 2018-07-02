Суд в Москве арестовал подозреваемого в нападении на преподавателя МГТУ им. Баумана 29 июня

Как сообщили ТАСС в Басманном суде, подозреваемый Жаслан Кудайбергенов был отчислен из университета за неуспеваемость и неуплату за обучение. 29 июня он ранил ножом преподавателя и скрылся. Задержали его спустя почти сутки, преподаватель госпитализирован.