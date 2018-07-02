Суд в Москве арестовал подозреваемого в нападении на преподавателя МГТУ им. Баумана 29 июня
Как сообщили ТАСС в Басманном суде, подозреваемый Жаслан Кудайбергенов был отчислен из университета за неуспеваемость и неуплату за обучение. 29 июня он ранил ножом преподавателя и скрылся. Задержали его спустя почти сутки, преподаватель госпитализирован.
Комментарии3
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lion64__2 02 июля 2018 | 20:37
Зачем принимать на обучение в наши ВУЗы ранее судимых душманов, ослофилов и нариков?
lisitsa1962 02 июля 2018 | 20:57
lion64__2: Потому что они из одного с вами Таёжного Союза. И вы никогда с ними ни виз ни введёте ни в поступлении на учёбу не ограничите. Ваш монарх и сам оказался жертвой собственного имперства и подданных заставило крутиться с этой банкой на хвосте:). Ущемить граждан бывших среднеазиатских республик - развалить СНГ, ТС и ОДКБ а этого только и ждёт Китай и афганские талибы. Продолжать курс на укрепление этих генетических уродцев от политики - плевать на собственное население. Внешнее против внутреннего. Внешнее явно выигрывает. Оно и понятно: Путин давно понял что в стране Кущёвке Майдана не будет никогда :)))
sasass 02 июля 2018 | 20:51
Взятку отказался брать - этот негодяй препод....