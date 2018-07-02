Савеловский суд Москвы арестовал Александра Хоторянина, захватившего вчера заложницу в столичном магазине
38-летний, ранее судимый житель Калуги и его защита настаивали на другой, не связанной с лишением свободы мере пресечения.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
38-летний, ранее судимый житель Калуги и его защита настаивали на другой, не связанной с лишением свободы мере пресечения.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
sasass 02 июля 2018 | 20:53
Странностей очень много , почему-то протестантов арестовывают немедленно....