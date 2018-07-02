Z Архив новостей новости
5 57 6 2974
20:30, 02 июля 2018

Один из ближайших соратников Владимира Путина, миллиардер Геннадий Тимченко, продал свой личный самолет

Как отмечает Рейтер, избавиться от бизнес-джета Тимченко пришлось после введения против него американских санкций, что сделало использование самолета невозможным. Впрочем, представитель Тимченко утверждает, что ни сам бизнесмен, ни его структуры уже несколько лет не имеют отношения к этому воздушному судну.

Ранее сообщалось, что из-за американских санкций другой российский миллиардер Олег Дерипаска был вынужден вернуть взятые в лизинг три своих самолета. Два из них выставили на продажу.

Комментарии

57

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

romashka__ 02 июля 2018 | 20:34

Пора, давно пора этим людям с надоевшими фамилиями уйти со сцены и освоить другие профессии - столяров, плотников, токарей, сварщиков операторов котельной, швей.

zemljanka 02 июля 2018 | 20:48

romashka__: Помниться, бедолага, не мог жене оплатить лечение в штатах. Надеюсь, добрые люди не оставят в беде.

patrikk_1 02 июля 2018 | 20:50

Один из ближайших соратников Владимира Путина, миллиардер Геннадий Тимченко, продал свой личный самолет...

Твари американские, гореть вам в Аду, за самолёт Гены Тимченко.

ura_123 02 июля 2018 | 20:52

patrikk_1: Как он теперь будет летать над СВОЕЙ россией,неужто суперджетом?

ts 02 июля 2018 | 21:02

ura_123: Главное, что собачки корги без персонального самолета не останутся. Роисся вперде!

grossalexis072018 02 июля 2018 | 21:15

ura_123: СуперДжетом тоже не получится, если только над Haeirjq и с парашютом:))

tks 02 июля 2018 | 21:15

patrikk_1: Думаешь, Гена-гангрена за мазу твою забубенную, маляву центровую накропает?

lager23 02 июля 2018 | 21:25

patrikk_1: Патрик ты работаешь там стюардессой или пылесосишь ковры, дружище?
Кстати, кто у вас кремлеботов сегодня работает Патриком....Саша?

tks 02 июля 2018 | 21:13

romashka__: Лучше на рудники. Урановые. Они же собирались Вашингтон испепелить. Так пусть стараются.

midnightblues 02 июля 2018 | 21:25

romashka__: Вы слишком высокого мнения об их способностях

jurmak 02 июля 2018 | 20:35

Своих не бросаем. Раньше летали за свой счёт, теперь будут - за государственный

kottigr1 02 июля 2018 | 20:39

jurmak: Надо бы Путину подарить бедолаге российский ЯК и заодно Ладу, что бы Сечин перемещался в пространстве как настоящий патриот..

kottigr1 02 июля 2018 | 20:45

kottigr1: Блин.. Запутался в Путинских шавках.. Разумеется Тимченко, а не Сечин..

rvs_68 02 июля 2018 | 21:07

jurmak: "Своих не бросаем. Раньше летали за свой счёт, теперь будут - за государственный"

Да-да.

В духе Закона о компенсациях пострадавшим от американских и прочих санкций государственный летный отряд "Россия" прикупит за наш счет еще самолетов и возьмет на индивидуальное обслуживание "пострадавших".


;-)

vitalijivanovich 02 июля 2018 | 20:36

Вот это, я понимаю у людей неприятности. А то вот это нытье, про повышение пенсионного возраста, стыдно слушать от представителей великой державы.

(комментарий скрыт)

sim202_ 02 июля 2018 | 20:38

1-й анал уже объявил сбор средств среди возмущенных граждан
на новый ероплан невинно пострадавшему?

kruzalova 02 июля 2018 | 20:57

sim202_: собирать - дорого. из бюджета компенсируют

lager23 02 июля 2018 | 20:40

Сегодняшняя РФ элита — вор на воре вором погоняет!

ihtamnet 02 июля 2018 | 20:41

Пусть не переживает, пенсионеры ему купят новый самолётик.

hello_kitty 02 июля 2018 | 20:42

пускай теперь дирижабли покупают, или бронрпоезда, как у ким чен ына...

ansh 02 июля 2018 | 20:45

Где "патриоты" с криком "наших бьют"?
Активнее, ребята, с огонькам защитите свою клептократию.

sparky 02 июля 2018 | 20:57

ansh: Ну как же, Патрик вон весь гневом изошелся за бедного брата Гену.

student_ru_ru 02 июля 2018 | 20:45

Ну вот, ещё один прогнулся. А говорили - хрен вам, а не мы!

tovarich67 02 июля 2018 | 20:46

Кранты воронежу.за свои цацки тимченки и шуваловы получат с россиян десятикратно

sergei_tn 02 июля 2018 | 20:47

Ой. А как же он теперь будет летать?

Как-то переживает за него народ. Летать-то как теперь ему.

Или не переживает?

korikov 02 июля 2018 | 20:47

А у меня как у потребителя вот этого тухлого продукта, который называется новости Эхо Москвы: а какая связь между Путиным и самолётом Тимченко, что его зачем-то привязали к этой новости? Да ясно, просто пропаганда.

СОРАТНИК - Товарищ по битвам, по войнам «Соратников громко он (Наполеон) кличет и маршалов грозно зовет.» Лермонтов.
или
СОРАТНИК - Тот, кого объединяет с кем либо общая деятельность.

Что президента объединяет с бизнесменом по мнению так называемого журналиста, который это написал, общее боевое прошлое в какой-то войне или общий бизнес?
Это ведь личное МНЕНИЕ в новости Эхо Москвы? Журналистские стандарты так и плещут своей объективностью.

ura_123 02 июля 2018 | 20:54

korikov: Не потребляй,потребитель! Ехай на НТВ,1 или рассею1,2 или сколько их там.

korikov 02 июля 2018 | 20:58

ura_123:
Это когда в продуктовом магазине тебе тухлую селёдку будут тулить, ты вспомнишь свои слова и пойдёшь безропотно в другой магазин.

ura_123 02 июля 2018 | 21:00

korikov: Ну ты же само сюда лезешь,несмотря на "тухлость",не так ли?

korikov 02 июля 2018 | 21:31

ura_123:
Я хочу, чтобы здесь не было пропаганды. А вы, судя по всему, весьма довольны, ведь такая пропаганда соответствует вашему мировоззрению и греет ваши уши. Кому-то правда и журналистские стандарты нужны в последнюю очередь.
Легче продолжать нести вонючую пропаганду, а тем, кто возмущается этому, советовать проваливать в другое место. Хорошее вы будущее сделаете с такими СМИ, люди прамо таки "прозревать будут" от такой "правды" и таких советов.

vitalijivanovich 02 июля 2018 | 21:14

korikov: Намекаете, что рыба гниет с головы? Да Вы экстремист, подрываете основы государственности. Затеваете русофобию, вот эту вот, вот эту затеваете все вот это, доиграетесь.

sparky 02 июля 2018 | 21:26

vitalijivanovich: Он не хотел. У него случайно так вырвалось. Он отмолит, отлижет, отползает.

vitalijivanovich 02 июля 2018 | 21:28

sparky: Да уж пора извиняться.

bekipp 02 июля 2018 | 20:56

korikov: их объединяет Россия.

student_ru_ru 02 июля 2018 | 20:59

korikov: Да. Да. Да. И ещё раз Да. Наш президент не отвечает ни за что. И как что - так он сразу я не я и лошадь не моя. Поэтому зачем он такой нужен? Задайте себе этот простейший вопрос.

korikov 02 июля 2018 | 21:07

student_ru_ru:
Если почитать комментарии на Эхо Москвы, так можно предположить, что президент отвечает даже за 100 грам "Новичка" на дверной ручке, которые придумали в Англии. Ну те самые, от которых якобы отравились Скрипали. Удивительное химическое оружие делают в России, действует адресно, исключительно по фамилии. Десятки людей ходили мимо и контактировали в окружающей среде, где был использован 1/10 литра оружия массового поражения, а слегка отравились только с фамилией Скрипали.

Не в тему, да. Ну так какое отношение имеет Путин к продаже самолёта неким бизнесменом?

grossalexis072018 02 июля 2018 | 21:12

korikov: Вот тебе как на пальцах объяснить или НАХ послать убогого ? Я склоняюсь ко второму варианту - слишком уж ты жалок в своем трепыхании. так что звиздуй с миром по просторам путирашки, мож и подаст кто ;))

student_ru_ru 02 июля 2018 | 21:17

korikov: К теме. Некий бизнесмен есть его друг, к появлению "бизнеса" которого он имеет самое непосредственное отношение, а именно - без друга Путина не было бы такого мощного "бизнеса". И кем был бы Тимченко - не было бы известно никому.

Но это ладно. Всякое бывает. И другу помочь не грех, раз уж сам пробился. Только почему должна страдать вся Россия, вся её экономика и всё будущее России - и технологическое, и научное, и мировоззренческое от действий этих дружбанов? И их совместного бизнеса? И почему эти дружбаны за 20 лет своего правления не построили в России нормальную экономику производства?

А теперь объясните мне, как так получилось. что Путин здесь совершенно неповинен. А раз неповинен - значит, не отвечает ни за что. Так значит гнать его надо. Или вам такую мысль допустить не позволяет религиозное мировоззрение. в центре которого Путин-Бог?)

korikov 02 июля 2018 | 21:22

student_ru_ru:
В ерунду полную пишете. Вы хоть видите различие между субъективностью и объективностью?
Вот ваше утверждение - это субъективное мнение основанное на слухах. Если журналисты будут в своих статьях опираться на слухи, то они опустятся до уровня дворовых бабушек.

student_ru_ru 02 июля 2018 | 21:29

korikov: Какие слухи? Что Тимченко лепший путинский дружбан? Так это не слухи. а давно известные факты. Или вы о чём?)

lager23 02 июля 2018 | 21:32

korikov: в этой стране Путен 19 лет отвечает исключительно за успехи, не правда ли?

tks 02 июля 2018 | 21:18

korikov: Бандитский Петербург их объединяет. Дружбаны они закадычные.

korikov 02 июля 2018 | 21:24

tks:
А ещё у них по пять пальцев на каждой руке, г-г-г-г-г. Точно соратники.

murad_manapov 02 июля 2018 | 20:50

песнсионЭры встанут на защиту родины, то есть олигархов

evgpekar 02 июля 2018 | 20:53

А на чем теперь летать? Самолетами Аэрофлота? Тимченко купит Аэрофлот?

vitalijivanovich 02 июля 2018 | 21:35

evgpekar: Купит, ха. Берите выше, Путин ему возместит. Ну, как Путин, налогоплательщики.
Хотя, если вот Аэрофлот обанкротится? То, все может быть.

bekipp 02 июля 2018 | 20:53

Деньги отдал обратно в пенсионный фонд? Или ещё у себя держит?

citizeneco 02 июля 2018 | 20:56

Осталось дождаться, когда он на пару с Паханом будет пешком по зоне топать.

sasass 02 июля 2018 | 20:58

Пересаживаются на термоядерные ракеты - мультфильмы их поразили...((

(комментарий скрыт)

tks 02 июля 2018 | 21:04

H.E.Л.Ю.Д.Ь.

o_smirnov 02 июля 2018 | 21:10

Один самолёт отдал.
Другой самолёт отдал.
Третий еле-еле продал.

А умище куда девать?

tks 02 июля 2018 | 21:23

o_smirnov: А умище - в палаты!

dedctolet 02 июля 2018 | 21:17

Пусть Гена пешком походит,это полезно для здоровья.А оно ему может ещё пригодиться.
На зоне.

korikov 02 июля 2018 | 21:17

Уважаемые Эховцы, я вас научу делать более яркую пропаганду.
Можно было написать так: "Ближайший друг и соратник аннексировавшего Крым президента России Владимира Путина, одиозный олигарх Геннадий Тимченко, продал свой личный самолет".

Хотя ваша писанина не далеко ушла от того, что написано выше. Скоро догоните и совсем профессионалами будете.

grossalexis072018 02 июля 2018 | 21:34

korikov: Вот быстренько дырявые портки подтяни и быстренько засеменил на тоненьких кривых ножках в направлении интимных мест аннексировавшего Крым. Руки держи на ремне от порток и пошел-пошел !!!!

gregor 02 июля 2018 | 21:18

Он переписал этот самолёт на внучку , теперь это её самолёт ,но летает на нём Тимченко .

wasielna 02 июля 2018 | 21:30

Самолет продал, а денюжки перечислил в пенсионный фонд?

Самое обсуждаемое

Блоги

Карина Орлова журналист

Левый экстремизм как судьба демократов в США и альтернатива Трампу Республиканская партия сдалась натиску президента — вместо института она превратилась в инструмент. Не считая редких случаев диссидентства, Партия беспрекословно слушается своего лидера…

5 276 6 20929 27.06
Kсша, трамп, политика, власть, видео, мнения
Новости

ВЦИОМ: Каждый десятый россиянин хотел бы уехать из России на постоянное место жительства Наиболее привлекательной страной считается Германия…

5 106 6 10349
Голосование
Кому вы желаете победы в сегодняшнем матче?
5 81 6 9316 01.07
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Был ли холокост? Я считаю, что подобных законов быть не должно! И если человек отрицает Холокост, он не может привлекаться к суду и наказываться тюрьмой…

5 408 6 47584 27.06
Kхолокост, польша, история, законы, общество, мнения
Блоги

Евгений Примаков: Меня завернули на погранконтроле Просто закрыли въезд на 5 лет как персоне, угрожающей безопасности Украины. Со мной всё в порядке, всё было вполне вежливо и корректно…

5 243 6 28558 26.06
Kукраина, примаков, политика, документы, события
Блоги

Сергей Митрохин Член Политкомитета ЯБЛОКА

Я пойду до конца Они снова дали понять, что их главная цель не выдвинуть наиболее эффективного кандидата, а навязать нам свой диктат, обеспечить нашу покладистость и покорность…

5 124 6 14872 26.06
Kобщество, политика, власть, мнения
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Выжившая голова Дракона Юрий Дмитриев — один из главных борцов с возрождением сталинского Дракона. Именно поэтому его так ненавидят генрихи и бургомистры — четвертая, выжившая голова Дракона…

5 91 6 11033 29.06
Kобщество, власть, суды, мнения
Блоги

Сергей Митрохин Член Политкомитета ЯБЛОКА

+ Я отзываю иск Я отзываю иск Я не оставляю цели рано или поздно, возможно уже на следующем цикле, стать мэром Москвы…

5 87 6 10749 10:37
8читать ;смотреть
Kвыборы, яблоко, видео, мнения
Новости

Президент Путин присвоил частям Российской Армии названия украинских городов Названия украинских городов включены в почётные наименования частей в память об участии в освобождении этих городов во время Великой Отечественной войны…

5 101 6 12968
Блоги

Артем Дзюба празднует ответный гол в ворота сборной Испании Закончился 1-й тайм встречи России с командой Испании, счет 1:1 ...

5 92 6 11959 01.07
Kфутбол, чм-2018, спорт, события
Новости

Регистрация смартфонов скоро может стать обязательной Инициативу поддерживают в правительстве и Совете Федерации…

5 60 6 7767
Блоги

Александр Мельман телекритик, МК

150 лет одиночества от Людмилы Улицкой Человек, так много сделавший для русской культуры, это Улицкая и есть. Прекрасный писатель, просто замечательный! Она пишет как бог. Но это не дает ей право… И начинают проклинать. А может просто поспорить?..

5 207 6 27929 26.06
Kобщество, улицкая, мнения
Блоги

Татьяна Москалькова уполномоченный по правам человека в России

Удовлетворена, что жизни Сенцова угрозы нет Он ходит, встретил меня стоя, смотрит телевизор, два раза в день получает питательные смеси, читает газеты, пишет сценарий… Олег находится в камере, похожей на больничную палату, около 16 метров…

5 275 6 39436 28.06
Kполитика, сенцов, правозащита, мнения
Блоги

Александр Сокуров кинорежиссер

Олег Сенцов должен жить. Его жизнь зависит от нас и от Вас Открытые письма к Папе Римскому и к Президенту Украины Петру Порошенко…

5 229 6 32952 29.06
Kсенцов, украина, рф, политика, тюрьмы, суды, аресты, мнения
Блоги

Илья Варламов блогер

Мы победили! Россия! Футбол сегодня объединил людей вне зависимости от их политических взглядов, вероисповедания, сексуальной ориентации, пола, возраста, национальности…

5 155 6 23609 08:21
Kчм-2018, футбол, спорт, фото, мнения
Блоги

+ Обращение игроков сборной России к болельщикам Обращение игроков сборной России к болельщикам В видеоролике спортсмены поблагодарили фанатов за поддержку и пообещали постараться в матче против команды Испании…

5 80 6 12182 30.06
8читать ;смотреть
Kрф, футбол, видео, события

Популярное за неделю

Новости

Президент Путин присвоил частям Российской Армии названия украинских городов Названия украинских городов включены в почётные наименования частей в память об участии в освобождении этих городов во время Великой Отечественной войны…

5 101 6 12968
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Это никакие-то там шлюшки, это нормальные несчастные дуры, честные нормальные девочки, которые в свободное от египтян время поют где-нибудь в хоре: «Дядя Вова, мы с тобой»...

5 85 6 136007 27.06
#слушать 48:46 8читать ;смотреть $скачать 11.2 МБ
Kполитика, государство, сетевизор, передачи, видео
Голосование
Россиянки, вступающие в сексуальную связь с иностранными болельщиками, позорят страну?
5 62 6 14863 29.06
Блоги

Алексей Наседкин врач, блогер

Каково в Чечне на самом деле Есть люди, испытывающие к Чечне и чеченцам нечто вроде… брезгливости что-ли. И данное обстоятельство мешает им увидеть всё собственными глазами…

5 172 6 271169 30.06
Kфото, путешествия, чечня, мнения
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Это весь мир думает, что это футбол. Эти болельщики аргентинские, которые ходят по Никольской и пьют пиво — думают, что они приехали на футбол. А для нас это Третья мировая война, и победить в ней помогают духи предков…

5 142 6 102196 30.06
#слушать 47:01 8читать ;смотреть $скачать 10.8 МБ
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7091250
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3555009

Сегодня в эфире