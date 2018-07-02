Один из ближайших соратников Владимира Путина, миллиардер Геннадий Тимченко, продал свой личный самолет...

Как отмечает Рейтер, избавиться от бизнес-джета Тимченко пришлось после введения против него американских санкций, что сделало использование самолета невозможным. Впрочем, представитель Тимченко утверждает, что ни сам бизнесмен, ни его структуры уже несколько лет не имеют отношения к этому воздушному судну.

Ранее сообщалось, что из-за американских санкций другой российский миллиардер Олег Дерипаска был вынужден вернуть взятые в лизинг три своих самолета. Два из них выставили на продажу.