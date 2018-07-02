Один из ближайших соратников Владимира Путина, миллиардер Геннадий Тимченко, продал свой личный самолет
Как отмечает Рейтер, избавиться от бизнес-джета Тимченко пришлось после введения против него американских санкций, что сделало использование самолета невозможным. Впрочем, представитель Тимченко утверждает, что ни сам бизнесмен, ни его структуры уже несколько лет не имеют отношения к этому воздушному судну.
Ранее сообщалось, что из-за американских санкций другой российский миллиардер Олег Дерипаска был вынужден вернуть взятые в лизинг три своих самолета. Два из них выставили на продажу.
Комментарии57
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romashka__ 02 июля 2018 | 20:34
Пора, давно пора этим людям с надоевшими фамилиями уйти со сцены и освоить другие профессии - столяров, плотников, токарей, сварщиков операторов котельной, швей.
zemljanka 02 июля 2018 | 20:48
romashka__: Помниться, бедолага, не мог жене оплатить лечение в штатах. Надеюсь, добрые люди не оставят в беде.
patrikk_1 02 июля 2018 | 20:50
Один из ближайших соратников Владимира Путина, миллиардер Геннадий Тимченко, продал свой личный самолет...
Твари американские, гореть вам в Аду, за самолёт Гены Тимченко.
ura_123 02 июля 2018 | 20:52
patrikk_1: Как он теперь будет летать над СВОЕЙ россией,неужто суперджетом?
ts 02 июля 2018 | 21:02
ura_123: Главное, что собачки корги без персонального самолета не останутся. Роисся вперде!
grossalexis072018 02 июля 2018 | 21:15
ura_123: СуперДжетом тоже не получится, если только над Haeirjq и с парашютом:))
tks 02 июля 2018 | 21:15
patrikk_1: Думаешь, Гена-гангрена за мазу твою забубенную, маляву центровую накропает?
lager23 02 июля 2018 | 21:25
patrikk_1: Патрик ты работаешь там стюардессой или пылесосишь ковры, дружище?
Кстати, кто у вас кремлеботов сегодня работает Патриком....Саша?
tks 02 июля 2018 | 21:13
romashka__: Лучше на рудники. Урановые. Они же собирались Вашингтон испепелить. Так пусть стараются.
midnightblues 02 июля 2018 | 21:25
romashka__: Вы слишком высокого мнения об их способностях
jurmak 02 июля 2018 | 20:35
Своих не бросаем. Раньше летали за свой счёт, теперь будут - за государственный
kottigr1 02 июля 2018 | 20:39
jurmak: Надо бы Путину подарить бедолаге российский ЯК и заодно Ладу, что бы Сечин перемещался в пространстве как настоящий патриот..
kottigr1 02 июля 2018 | 20:45
kottigr1: Блин.. Запутался в Путинских шавках.. Разумеется Тимченко, а не Сечин..
rvs_68 02 июля 2018 | 21:07
jurmak: "Своих не бросаем. Раньше летали за свой счёт, теперь будут - за государственный"
Да-да.
В духе Закона о компенсациях пострадавшим от американских и прочих санкций государственный летный отряд "Россия" прикупит за наш счет еще самолетов и возьмет на индивидуальное обслуживание "пострадавших".
;-)
vitalijivanovich 02 июля 2018 | 20:36
Вот это, я понимаю у людей неприятности. А то вот это нытье, про повышение пенсионного возраста, стыдно слушать от представителей великой державы.
sim202_ 02 июля 2018 | 20:38
1-й анал уже объявил сбор средств среди возмущенных граждан
на новый ероплан невинно пострадавшему?
kruzalova 02 июля 2018 | 20:57
sim202_: собирать - дорого. из бюджета компенсируют
lager23 02 июля 2018 | 20:40
Сегодняшняя РФ элита — вор на воре вором погоняет!
ihtamnet 02 июля 2018 | 20:41
Пусть не переживает, пенсионеры ему купят новый самолётик.
hello_kitty 02 июля 2018 | 20:42
пускай теперь дирижабли покупают, или бронрпоезда, как у ким чен ына...
ansh 02 июля 2018 | 20:45
Где "патриоты" с криком "наших бьют"?
Активнее, ребята, с огонькам защитите свою клептократию.
sparky 02 июля 2018 | 20:57
ansh: Ну как же, Патрик вон весь гневом изошелся за бедного брата Гену.
student_ru_ru 02 июля 2018 | 20:45
Ну вот, ещё один прогнулся. А говорили - хрен вам, а не мы!
tovarich67 02 июля 2018 | 20:46
Кранты воронежу.за свои цацки тимченки и шуваловы получат с россиян десятикратно
sergei_tn 02 июля 2018 | 20:47
Ой. А как же он теперь будет летать?
Как-то переживает за него народ. Летать-то как теперь ему.
Или не переживает?
korikov 02 июля 2018 | 20:47
А у меня как у потребителя вот этого тухлого продукта, который называется новости Эхо Москвы: а какая связь между Путиным и самолётом Тимченко, что его зачем-то привязали к этой новости? Да ясно, просто пропаганда.
СОРАТНИК - Товарищ по битвам, по войнам «Соратников громко он (Наполеон) кличет и маршалов грозно зовет.» Лермонтов.
или
СОРАТНИК - Тот, кого объединяет с кем либо общая деятельность.
Что президента объединяет с бизнесменом по мнению так называемого журналиста, который это написал, общее боевое прошлое в какой-то войне или общий бизнес?
Это ведь личное МНЕНИЕ в новости Эхо Москвы? Журналистские стандарты так и плещут своей объективностью.
ura_123 02 июля 2018 | 20:54
korikov: Не потребляй,потребитель! Ехай на НТВ,1 или рассею1,2 или сколько их там.
korikov 02 июля 2018 | 20:58
ura_123:
Это когда в продуктовом магазине тебе тухлую селёдку будут тулить, ты вспомнишь свои слова и пойдёшь безропотно в другой магазин.
ura_123 02 июля 2018 | 21:00
korikov: Ну ты же само сюда лезешь,несмотря на "тухлость",не так ли?
korikov 02 июля 2018 | 21:31
ura_123:
Я хочу, чтобы здесь не было пропаганды. А вы, судя по всему, весьма довольны, ведь такая пропаганда соответствует вашему мировоззрению и греет ваши уши. Кому-то правда и журналистские стандарты нужны в последнюю очередь.
Легче продолжать нести вонючую пропаганду, а тем, кто возмущается этому, советовать проваливать в другое место. Хорошее вы будущее сделаете с такими СМИ, люди прамо таки "прозревать будут" от такой "правды" и таких советов.
vitalijivanovich 02 июля 2018 | 21:14
korikov: Намекаете, что рыба гниет с головы? Да Вы экстремист, подрываете основы государственности. Затеваете русофобию, вот эту вот, вот эту затеваете все вот это, доиграетесь.
sparky 02 июля 2018 | 21:26
vitalijivanovich: Он не хотел. У него случайно так вырвалось. Он отмолит, отлижет, отползает.
vitalijivanovich 02 июля 2018 | 21:28
sparky: Да уж пора извиняться.
bekipp 02 июля 2018 | 20:56
korikov: их объединяет Россия.
student_ru_ru 02 июля 2018 | 20:59
korikov: Да. Да. Да. И ещё раз Да. Наш президент не отвечает ни за что. И как что - так он сразу я не я и лошадь не моя. Поэтому зачем он такой нужен? Задайте себе этот простейший вопрос.
korikov 02 июля 2018 | 21:07
student_ru_ru:
Если почитать комментарии на Эхо Москвы, так можно предположить, что президент отвечает даже за 100 грам "Новичка" на дверной ручке, которые придумали в Англии. Ну те самые, от которых якобы отравились Скрипали. Удивительное химическое оружие делают в России, действует адресно, исключительно по фамилии. Десятки людей ходили мимо и контактировали в окружающей среде, где был использован 1/10 литра оружия массового поражения, а слегка отравились только с фамилией Скрипали.
Не в тему, да. Ну так какое отношение имеет Путин к продаже самолёта неким бизнесменом?
grossalexis072018 02 июля 2018 | 21:12
korikov: Вот тебе как на пальцах объяснить или НАХ послать убогого ? Я склоняюсь ко второму варианту - слишком уж ты жалок в своем трепыхании. так что звиздуй с миром по просторам путирашки, мож и подаст кто ;))
student_ru_ru 02 июля 2018 | 21:17
korikov: К теме. Некий бизнесмен есть его друг, к появлению "бизнеса" которого он имеет самое непосредственное отношение, а именно - без друга Путина не было бы такого мощного "бизнеса". И кем был бы Тимченко - не было бы известно никому.
Но это ладно. Всякое бывает. И другу помочь не грех, раз уж сам пробился. Только почему должна страдать вся Россия, вся её экономика и всё будущее России - и технологическое, и научное, и мировоззренческое от действий этих дружбанов? И их совместного бизнеса? И почему эти дружбаны за 20 лет своего правления не построили в России нормальную экономику производства?
А теперь объясните мне, как так получилось. что Путин здесь совершенно неповинен. А раз неповинен - значит, не отвечает ни за что. Так значит гнать его надо. Или вам такую мысль допустить не позволяет религиозное мировоззрение. в центре которого Путин-Бог?)
korikov 02 июля 2018 | 21:22
student_ru_ru:
В ерунду полную пишете. Вы хоть видите различие между субъективностью и объективностью?
Вот ваше утверждение - это субъективное мнение основанное на слухах. Если журналисты будут в своих статьях опираться на слухи, то они опустятся до уровня дворовых бабушек.
student_ru_ru 02 июля 2018 | 21:29
korikov: Какие слухи? Что Тимченко лепший путинский дружбан? Так это не слухи. а давно известные факты. Или вы о чём?)
lager23 02 июля 2018 | 21:32
korikov: в этой стране Путен 19 лет отвечает исключительно за успехи, не правда ли?
tks 02 июля 2018 | 21:18
korikov: Бандитский Петербург их объединяет. Дружбаны они закадычные.
korikov 02 июля 2018 | 21:24
tks:
А ещё у них по пять пальцев на каждой руке, г-г-г-г-г. Точно соратники.
murad_manapov 02 июля 2018 | 20:50
песнсионЭры встанут на защиту родины, то есть олигархов
evgpekar 02 июля 2018 | 20:53
А на чем теперь летать? Самолетами Аэрофлота? Тимченко купит Аэрофлот?
vitalijivanovich 02 июля 2018 | 21:35
evgpekar: Купит, ха. Берите выше, Путин ему возместит. Ну, как Путин, налогоплательщики.
Хотя, если вот Аэрофлот обанкротится? То, все может быть.
bekipp 02 июля 2018 | 20:53
Деньги отдал обратно в пенсионный фонд? Или ещё у себя держит?
citizeneco 02 июля 2018 | 20:56
Осталось дождаться, когда он на пару с Паханом будет пешком по зоне топать.
sasass 02 июля 2018 | 20:58
Пересаживаются на термоядерные ракеты - мультфильмы их поразили...((
tks 02 июля 2018 | 21:04
H.E.Л.Ю.Д.Ь.
o_smirnov 02 июля 2018 | 21:10
Один самолёт отдал.
Другой самолёт отдал.
Третий еле-еле продал.
А умище куда девать?
tks 02 июля 2018 | 21:23
o_smirnov: А умище - в палаты!
dedctolet 02 июля 2018 | 21:17
Пусть Гена пешком походит,это полезно для здоровья.А оно ему может ещё пригодиться.
На зоне.
korikov 02 июля 2018 | 21:17
Уважаемые Эховцы, я вас научу делать более яркую пропаганду.
Можно было написать так: "Ближайший друг и соратник аннексировавшего Крым президента России Владимира Путина, одиозный олигарх Геннадий Тимченко, продал свой личный самолет".
Хотя ваша писанина не далеко ушла от того, что написано выше. Скоро догоните и совсем профессионалами будете.
grossalexis072018 02 июля 2018 | 21:34
korikov: Вот быстренько дырявые портки подтяни и быстренько засеменил на тоненьких кривых ножках в направлении интимных мест аннексировавшего Крым. Руки держи на ремне от порток и пошел-пошел !!!!
gregor 02 июля 2018 | 21:18
Он переписал этот самолёт на внучку , теперь это её самолёт ,но летает на нём Тимченко .
wasielna 02 июля 2018 | 21:30
Самолет продал, а денюжки перечислил в пенсионный фонд?