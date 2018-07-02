В Индиане полицейские раскрыли наркосеть, продававшую таблетки ЛСД в форме головы Дональда Трампа
Как пишет «Нью-Йорк Пост», на таблетках оранжевого цвета были отпечатаны с одной стороны лицо американского президента, с другой – его предвыборный слоган «Great again» – «снова великая».
Комментарии4
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kamen_12 02 июля 2018 | 20:10
Американские наркоторговцы креативней украинских. Кто не скачет, тот москаль! Такие таблетки надо!
ignachio 02 июля 2018 | 20:15
И в чем прикол? У нас водка Путинка уже 20 лет продается.
edyunia 02 июля 2018 | 20:17
kamen_12: \\Такие таблетки надо! \\
Не думаю, что это чего-нибудь изменит в твоем сознании, ибо оное начисто отсутствует в тебе.
sasass 02 июля 2018 | 21:02
У нас похлеще - на президентских самолетах возят в мешках вместо головы...