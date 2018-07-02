Прокуратура Южной Кореи запросила ордер на арест главы крупнейшего национального авиаперевозчика Korean Air
Чо Ян Хо подозревается в причастности к масштабной растрате, хищениях, коррупции и злоупотреблении доверием. Как сообщает агентство Ренхап, также ему инкриминируется нарушение миграционного законодательства. Ущерб от деятельности главы Кореан Эйр оценивается в 18 миллионов долларов.
Комментарии1
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oxlomon 02 июля 2018 | 20:23
Чёт не спешат хомячки клеймить прогнивший ю.-корейский режим!
Случись подобная заварушка у северокорейцев, даже на пару порядков помельче, так уже бы все мониторы и экраны планшетов соплями были бы измазаны! :)))