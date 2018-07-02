В колонии, в которой предстоит отбывать срок Никите Белых, готовят столяров, плотников, токарей
В колонии, в которой предстоит отбывать срок Никите Белых, готовят столяров, плотников, токарей, сварщиков операторов котельной и швей. Об этом сообщается на сайте регионального управления ФСИН. По сведениям ТАСС, экс-губернатор Кировской области этапирован в колонию строгого режима в селе Клекотки в Рязанской области.
Комментарии17
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banyi1 02 июля 2018 | 20:08
Это не подходит ни Белых ни анальным, они работать не могут по принципу, отрицалово , одним словом )))
kamen_12 02 июля 2018 | 20:16
banyi1: Условия великолепные перевоспитать себя, получить профессию и выйти на свободу с чистой совестью.
romashka__ 02 июля 2018 | 20:27
kamen_12:
Есть ли у Никиты Белых группа инвалидности.? Он человек умственного, а не физического труда.
Кажется, у нас нет концлагерей?
kamen_12 02 июля 2018 | 20:32
romashka__: Шить сможет, даже женщины шьют.
serjo1977 02 июля 2018 | 20:29
banyi1: Ты сам-то никем, кроме как двенадцатирублёвой шлюхой работать не можешь, а ещё смеешь про КОГО-ТО рассуждать... С панели, для начала, сойди, "работяга"...
astet 02 июля 2018 | 20:08
Поскольку руки у Путина
растут из того же места, что и ноги
(так утверждает Людмила Путина),
не доверим ему гробить пиломатериалы!
Пускай-ка уголовник Путин шьёт рукавички!
lenin3 02 июля 2018 | 20:08
Ага,так вот и нашлись обещанные Вошьдём 25лямов рабочих мест:они все в колониях.Хочешь получить работу-соверши преступление!
lion64__2 02 июля 2018 | 20:08
Хорошо бы всю оставшуюся жизнь либерастический вор работал бы исключительно плотником.
serjo1977 02 июля 2018 | 20:38
lion64__2: Эту профессию придётся осваивать многим: гробов для вас потребуется немерено...
ansh 02 июля 2018 | 20:09
Швея-мотористка, Мишка ЮКОС освоил. И он справится может. Профессия что надо. Потом на вертолете, самолете улетит к товарищу по ремеслу...
jblack2 02 июля 2018 | 20:09
Никита мог бы освоить специальность швеи и сделать неплохой бизнес на варежках под своим брендом.
Многие сторонники сидельца почти бы за честь прикупить рукотворные произведения...
sasass 02 июля 2018 | 20:09
Он узнает прелести народного труд и больше не будет рваться в паразитарную власть...
dyymm 02 июля 2018 | 20:16
"Голодающего" Сенцова тоже надо заставить работать, может научится делать что-нибудь полезное в жизни...
serjo1977 02 июля 2018 | 20:42
dyymm: Что же тебя до сих пор не заставили работать? Или ты считаешь работой торговать собственными детьми, продавая их будущее по 11.80?
ded64 02 июля 2018 | 20:17
Что бы возрождать ПТУ надо попадать в колонию??? А в городах где практически НЕТ работы ума не хватает....
zemljanka 02 июля 2018 | 20:20
Сил. Здоровья.
jamba 02 июля 2018 | 20:44
Ужас! А с чем их там готовят?