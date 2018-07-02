В колонии, в которой предстоит отбывать срок Никите Белых, готовят столяров, плотников, токарей, сварщиков операторов котельной и швей. Об этом сообщается на сайте регионального управления ФСИН. По сведениям ТАСС, экс-губернатор Кировской области этапирован в колонию строгого режима в селе Клекотки в Рязанской области.