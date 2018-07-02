Украинские пограничники все-таки пропустили на территорию страны журналиста Дождя Алексея Коростелева

Как сообщается на сайте телеканала, для этого потребовалось вмешательство депутата Верховной Рады Мустафы Найема. Он лично обращался к главе погранпункта аэропорта Борисполь. Журналист Дождя был задержан на территории аэропорта. Пограничники утверждали, что у него нет приглашения и необходимой суммы денег. Сам Коростелев заявил, что прилетел на Украину для участия в международном семинаре, а поездку оплачивала принимающая сторона.