Украинские пограничники все-таки пропустили на территорию страны журналиста Дождя Алексея Коростелева
Как сообщается на сайте телеканала, для этого потребовалось вмешательство депутата Верховной Рады Мустафы Найема. Он лично обращался к главе погранпункта аэропорта Борисполь. Журналист Дождя был задержан на территории аэропорта. Пограничники утверждали, что у него нет приглашения и необходимой суммы денег. Сам Коростелев заявил, что прилетел на Украину для участия в международном семинаре, а поездку оплачивала принимающая сторона.
Комментарии19
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zztop1960 02 июля 2018 | 20:06
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что российского омбудсмена Татьяну Москалькову не допустят к задержанным на Украине россиянам, поскольку российская сторона не пустила Денисову к гражданам Украины в российских тюрьмах. Она указала, что после того, как президент России Владимир Путин гарантировал ей допуск ко всем украинцам в тюрьмах России, она направила все необходимые документы Москальковой и поехала в Москву.
"Россия нарушила договоренности. Ни к одному нашему парню не пустили. Было и решение московского суда о допуске к Роману Сущенко, но затем изменили решение и не пустили, как и к [Станиславу] Клыху и [Олегу] Сенцову", — подчеркнула Денисова. В то же время Денисова, по ее словам, продолжит пытаться навестить украинцев. "Хочу, чтобы ко всем пустили, как и обещал Путин. Мы подчеркиваем, что допуск Москальковой к тем, к кому они хотят, будет только при условии зеркальности действий", — рассказала омбудсмен.
ignachio 02 июля 2018 | 20:32
А у Денисовой есть приглашение Путина, заверенное нотариусом? Или деньги - сто долларов в день плюс обратный билет - так пускают на территорию Украины (если нет знакомого Мустафы).
koleg197 02 июля 2018 | 20:09
геть кацапа до дому!
zztop1960 02 июля 2018 | 20:18
koleg197: Крымский мост подписали на картах Google на украинском языке
phoenix18 02 июля 2018 | 20:42
zztop1960: перемога?)
kamen_12 02 июля 2018 | 20:28
koleg197: Спасибо тебе Мустафа! Мы всем Эхом потом проставимся!
andreyoo 02 июля 2018 | 20:09
"... потребовалось вмешательство депутата Верховной Рады Мустафы Найема. "
"Пограничники утверждали, что у него нет приглашения и необходимой суммы денег."
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Таки немножко не понятно:
- Пограничники врали?
- Пограничники не врали, но на Украине царит телефонное право и закон не един для всех?
andreyoo 02 июля 2018 | 20:12
Или того хуже. Среди пограничников затесался агент Кремля, который занялся саботажем с целью недопустить укрепления российского либерализма!
zemljanka 02 июля 2018 | 20:10
Как миссия Хагрида к ...
zemljanka 02 июля 2018 | 20:13
zemljanka: Молодец, Мустафа.
max3446 02 июля 2018 | 20:14
Срочная новость, шок, сенсация!
Участник АТО признался в Киеве в передаче взрывчатки Сенцову
Скандальное заявление прозвучало на конференции ОБСЕ о свободе слова
На проходящей в Киеве международной конференции ОБСЕ по теме свободы слова неожиданно прозвучало скандальное признание об осужденном в России за подготовку терактов Олеге Сенцове. На сцену конференции вышел мужчина в камуфляже и признался, что это он поставлял Сенцову взрывчатку.
- Один из тех предметов (найденной взрывчатки у Сенцова, из-за которой его и обвинили в терроризме – прим.авт.) перевозил я лично – на собственном автомобиле, на котором я перевозил наших военных, до последнего бойца из Крыма, - заявил этот мужчина, в котором украинские журналисты опознали гражданина Украины Сергея Стерикова, фигурирующего в соцсети «Фейсбук» под псевдонимом Иван Сирко.
В качестве побудительных мотивов этого заявления Стериков-Сирко назвал желание обратить на озвученные им сведения внимание СБУ, чтобы выяснить, кто именно «сдал» Сенцова российской контрразведке. К тому же, если верить этому человеку, Сенцов был далеко не единственным жителем Крыма, получившим от него взрывчатку.
Интересно каково сейчас защитникам сенцова ведь все обвинения против него оказались правдой
edyunia 02 июля 2018 | 20:25
max3446: \\На сцену конференции вышел мужчина в камуфляже\\
Надеюсь он был вежливым.
max3446 02 июля 2018 | 20:27
edyunia: на канале Анатолия Шария есть видео на эту тему, в том числе фрагмент с этим заявлением и даже интервью с ним. Зайдите и посмотрите, если в ютубе не забанили
jblack2 02 июля 2018 | 20:25
max3446: ... каково сейчас защитникам сенцова?
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Их позиция проста до безобразия - не замечать нечего, что не соответствует их представлениям и убеждениям, причём по-любому вопросу...
max3446 02 июля 2018 | 20:29
jblack2: это у всех либерастов так. недаром из и за людей то не считают
annunakienki 02 июля 2018 | 20:54
max3446: Ах, какая неожиданность: спустя 4 года после произошедшего события, вдруг объявился некий "участник АТО" (кстати, он сам позиционирует себя как волонтер, а не как участник АТО) и выдает такую информацию. Зачем? Не странно?
serjo1977 02 июля 2018 | 20:57
max3446: Срочная новость, шок, сенсация!
Соседка тётя Оля призналась в Екатеринбурге, что max3446 изнасиловал и съел на завтрак двух младенцев, запивая их менструальной кровью собственной матери!
Скандальное заявление прозвучало на конференции соседок возле третьего подъезда дома номер 5!
- Мне об этом баба Нюра рассказала. Она сама это видела!!! - заявила тётя Оля!
Интересно каково сейчас защитникам max3446 ведь все обвинения против него оказались правдой
korikov 02 июля 2018 | 20:54
Тут некоторые не совсем адекватные гости и разные журналисты на Эхо Москвы утверждают, что на Украине после майдана стало больше свободы слова.
А журналисту Эхо Москвы наверно задали вопрос "чей Крым". Там ведь по такому принципу пускают в страну журналистов?
korikov 02 июля 2018 | 20:56
korikov: "А журналисту Эхо Москвы наверно задали вопрос "чей Крым""
Оговорка, журналисту Дождя. На Эхо Москвы нет журналистов как таковых, тут больше мнения и пропаганды, чем объективности. Хотя и Дождь догоняет.