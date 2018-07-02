Девочка, пострадавшая от взрыва в жилом многоквартирном доме в татарском городе Заинске, пришла в сознание...

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона. Ее состояние оценивается как тяжелое, но стабильное, дышит она самостоятельно, от аппарата искусственной вентиляции легких она отключена. Взрыв в жилом доме в Заинске произошел 22 июня, пострадали 10 человек, двое из них впоследствии скончались в больнице. Повреждения получили 9 квартир.