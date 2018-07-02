Девочка, пострадавшая от взрыва в жилом многоквартирном доме в татарском городе Заинске, пришла в сознание
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона. Ее состояние оценивается как тяжелое, но стабильное, дышит она самостоятельно, от аппарата искусственной вентиляции легких она отключена. Взрыв в жилом доме в Заинске произошел 22 июня, пострадали 10 человек, двое из них впоследствии скончались в больнице. Повреждения получили 9 квартир.
Комментарии4
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zemljanka 02 июля 2018 | 20:06
Выздоровления.
patrikk_1 02 июля 2018 | 20:17
Девочка, пострадавшая от взрыва в жилом многоквартирном доме в татарском городе Заинске, пришла в сознание...
Здоровья девочке, полного восстановления и долгой счастливой жизни.
anemon 02 июля 2018 | 20:31
Выздоравливай, девочка! И прости взрослых дядь и теть недотепых, которые тебя не уберегли.
j_partizan 02 июля 2018 | 20:41
Нужно оснащать помещения с газовым плитами автоматикой безопасности.