В штабе партии «Другая Россия» проходит обыск

Как сообщает ОВД-Инфо, в штабе сейчас находятся 6 человек, двое из них несовершеннолетние, связи с ними нет. Снаружи стоят два автозака и сотрудники полиции с собаками. Сайт МБХ уточняет, что полицейские, чтобы проникнуть в помещение, спилили дверь. О причинах пока ничего не сообщается.