В штабе партии «Другая Россия» проходит обыск
Как сообщает ОВД-Инфо, в штабе сейчас находятся 6 человек, двое из них несовершеннолетние, связи с ними нет. Снаружи стоят два автозака и сотрудники полиции с собаками. Сайт МБХ уточняет, что полицейские, чтобы проникнуть в помещение, спилили дверь. О причинах пока ничего не сообщается.
Комментарии7
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banyi1 02 июля 2018 | 20:04
Ну вот , детишкам травки курнуть не дали )
patrikk_1 02 июля 2018 | 20:13
В штабе партии «Другая Россия» проходит обыск, в штабе сейчас находятся 6 человек, двое из них несовершеннолетние, связи с ними нет...
Если председатель партии петух, то по понятиям, все члены партии тоже петухи, ну, если и не петухи, то фаршманутые (полупидорки) - это сто процентов.
anemon 02 июля 2018 | 20:28
patrikk_1: Ну, кому, как не тебе, пидорку патрику, этого не знать!?
patrikk_1 02 июля 2018 | 20:38
anemon:
Я те в натуре говорю, не может нормальный пацан находиться в партии Эдички Лимонова, только петухи крашеные или лохи трамвайные.
sim202_ 02 июля 2018 | 20:41
patrikk_1:
По своим товарисчам-едрососам выводы делаешь?
Тогда канешна - тебе видней.
sim202_ 02 июля 2018 | 20:18
banyi1:
А собачка дороже учителя обходится...
ivanov356 02 июля 2018 | 20:21
Пока террористов будут искать, электроникой не забудут, как обычно, отовариться.