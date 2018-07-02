12 юных футболистов и их тренер, пропавшие в пещере в Таиланде десять дней назад, найдены живыми
Об этом передает CNN, не уточняя подробностей. Группа из 12 мальчиков в возрасте от 11 до 16 лет и их тренер отправились после тренировки в горный парк и спустились там в пещеру, однако из-за начавшихся ливней вход в нее оказался заблокирован. Все это время в Таиланде была развернута масштабная поисково-спасательная операция.
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