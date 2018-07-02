Несмотря на разногласия с руководством «Яблока», Сергей Митрохин не собирается покидать ряды партии

Несмотря на серьезные разногласия с руководством «Яблока», глава его московского отделения Сергей Митрохин не собирается покидать ряды партии.

Напомним, федеральное бюро «Яблока» сегодня приостановило полномочия Митрохина как главы московского отделения. В интервью «Интерфаксу» он сказал, что будет оспаривать это решение. Все, что сейчас происходит в партии, Митрохин назвал «аппаратной местью» за его позицию, связанную с деятельностью московского отделения.