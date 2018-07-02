Несмотря на разногласия с руководством «Яблока», Сергей Митрохин не собирается покидать ряды партии
Несмотря на серьезные разногласия с руководством «Яблока», глава его московского отделения Сергей Митрохин не собирается покидать ряды партии.
Напомним, федеральное бюро «Яблока» сегодня приостановило полномочия Митрохина как главы московского отделения. В интервью «Интерфаксу» он сказал, что будет оспаривать это решение. Все, что сейчас происходит в партии, Митрохин назвал «аппаратной местью» за его позицию, связанную с деятельностью московского отделения.
Комментарии1
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danko_vobla 02 июля 2018 | 19:32
Вот это правильно!!!