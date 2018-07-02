В Москве завершился этап выдвижения кандидатов на должность мэра Москвы

За прошедший месяц, по данным Мосгоризбиркома, кандидатами в мэры выдвинулись 32 человека, 14 от партий, еще 18 подали документы как самовыдвиженцы. До 18 часов завтрашнего дня все они должны представить в столичную избирательную комиссию подписи муниципальных депутатов в свою поддержку. Самовыдвиженцы должны также сдать от 36 до 39 тысяч подписей избирателей. На сегодняшний день, пока лишь действующий мэр Москвы Сергей Собянин сдал весь пакет документов.