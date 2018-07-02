Лидер Партии Перемен Дмитрий Гудков рискует выбыть из предвыборной гонки за пост мэра Москвы

Ему, как самовыдвиженцу, не хватает подписей муниципальных депутатов. В эфире «Эха Москвы» Гудков сказал, что располагает только 60 подписями.

Несмотря ни на что, Гудков намерен завтра до 18 часов сдать подписи муниципальных депутатов, которыми он располагает, в Мосгоризбирком.

Для регистрации кандидатом нужно собрать не менее 110 подписей депутатов из 110 муниципальных образований. Большинство мест в районных советах принадлежит «Единой России».