Лидер Партии Перемен Дмитрий Гудков рискует выбыть из предвыборной гонки за пост мэра Москвы
Ему, как самовыдвиженцу, не хватает подписей муниципальных депутатов. В эфире «Эха Москвы» Гудков сказал, что располагает только 60 подписями.
Несмотря ни на что, Гудков намерен завтра до 18 часов сдать подписи муниципальных депутатов, которыми он располагает, в Мосгоризбирком.
Для регистрации кандидатом нужно собрать не менее 110 подписей депутатов из 110 муниципальных образований. Большинство мест в районных советах принадлежит «Единой России».
Комментарии6
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homa_brutt 02 июля 2018 | 19:09
Какая невосполнимая потеря!!!
Как же теперь Москва и без гудка???
abuvgrobu 02 июля 2018 | 19:12
Вошь, лидер "партии" микробов.. Прошла санэпидстанция, опрыскала вредителей.. А из окружающих никто и не заметил, что тут была какая-то возня чего-то..
banyi1 02 июля 2018 | 19:18
Да дадут уродцу голосов)
alex_zen 02 июля 2018 | 19:19
Теперь у Димы один путь - к Красовскому на послушание. Тот, конечно, для вида отругает, потом все простит.
fantforbarbi 02 июля 2018 | 19:23
Съэкономьте деньги и нервы , Господа ))) Или надо изобразить либеральную движуху???.... Какие выборы то??? ))). Выборы у них !!!))).
zemljanka 02 июля 2018 | 19:23
Не из окна же, как енералы.
Встанет. Пойдет дальше.
Удачи молодым.