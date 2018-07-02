Защита Дмитриева обжаловала арест по обвинению в насильственных действиях сексуального характера к несовершеннолетней
Защита Юрия Дмитриева обжаловала его арест по обвинению в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Об этом «Интерфакс» сообщил адвокат главы карельского отделения «Мемориала» Виктор Ануфриев. По его мнению, избранная мера пресечения не обоснована.
5 апреля суд в Петрозаводске полностью оправдал Дмитриева по статье об изготовлении детской порнографии и о развратных действиях в приемной дочери. 28 июня он снова был задержан по новому обвинению.
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evgeny_biolog 02 июля 2018 | 19:23
"защита Дмитриева обжаловала арест по обвинению в насильственных действиях сексуального характера"
А что, защита вместе с ним была в это время?
luger_max_otto 02 июля 2018 | 19:38
Пропутинская прошмандовка придумала то, что она считает шуткой.
Вообще- то под меры денацификации попадали и такие пронацистские прошмандовки. До некоторых их мерзостность доходила быстро, иных излечивал антигеббельс ну и так далее.
Нормальной будет ситуация, при которой те, кто возбуждал эти дела сядут за попытку убийства с отягчающими- то, что они делают, вполне под это попадает.