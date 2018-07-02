Наталья Тимакова может в скором времени уйти с поста пресс-секретаря премьера Медведева...

Об этом сообщают российские и западные СМИ со ссылкой на свои источники. По их словам, Тимакова станет одним из замов главы Внешэкономбанка Игоря Шувалова.

Во Внешэкономбанке Наталья Тимакова может возглавить новое направление по развитию городов и культуре, сообщает BBC со ссылкой на несколько источников в госкорпорации. По их словам пресс-секретарь премьера ведёт переговоры о переходе на новую работу. Этот вопрос новый глава ВЭБ Игорь Шувалов в недавнем прошлом первый зам Медведева должен лично с ним согласовать, рассказал один из собеседников. Другой источник британской теле-радиокорпорации полагает, что на новую работу Тимакова может выйти уже через месяц. Под неё по выражению одного из собеседников, Шувалов «делает вертикаль: урбанистика, агломерации, моногорода и культура».

О том, что Тимакова может стать зампредом Внешэкономбанка сообщает и РБК со ссылкой на двух федеральных чиновников и источник близкий к банку. По их оценкам, пресс-секретарь премьера туда перейдёт в конце лета — начале осени. Сама Тимакова назвала информацию об уходе из правительства слухами и сказала, что продолжает работать на своём посту. При этом знакомый с ней источник сообщил изданию Bell, что Тимакова ведёт переговоры о новом месте работы не только с Внешэкономбанком.

Тимакова работает с Медведевым 11 лет, с тех пор как он стал первым-вице-премьером. Когда его избрали президентом, она стала первой женщиной на посту пресс-секретаря главы страны. По мнению собеседников BBC, возможный уход Тимаковой ослабит Медведева особенно на фоне протестов из-за повышения пенсионного возраста.