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19:00, 02 июля 2018

Еще один четвертьфиналист ЧМ по футболу — Бразилия

Определился еще один четвертьфиналист ЧМ по футболу. Это сборная Бразилии. В матче в Самаре она одержала победу над командой Мексики.

Соперник бразильцев определится в вечернем матче между сборными Бельгии и Японии.

Комментарии

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banyi1 02 июля 2018 | 19:03

Хорошая, достойная игра, что сказать....

ivanov356 02 июля 2018 | 19:11

banyi1: А в сравнении с чем достойная?

banyi1 02 июля 2018 | 19:13

ivanov356: Любая честная игра - достойна! Я Ваш намёк понимаю. Самое красивое в футболе - это результат на табло )))

patrikk_1 02 июля 2018 | 19:16

Определился еще один четвертьфиналист ЧМ по футболу. Это сборная Бразилии. В матче в Самаре она одержала победу над командой Мексики...

Поздравляю бразильцев с выходом в четвертьфинал. Хочу выразить слова поддержки сборной Мексики, была бы моя воля я бы сделал так, чтобы все побеждали на российском ЧМ, но, к сожалению, это невозможно.

sandro_007 02 июля 2018 | 19:19

patrikk_1:
Неймар царит в гордом одиночестве. Месси с Роналду уехали.

danko_vobla 02 июля 2018 | 19:22

patrikk_1: ну а где старуха1 спец по футболу?

ivanov356 02 июля 2018 | 19:21

banyi1: Плакать захотелось от переписки с пригжинским о чести.

danko_vobla 02 июля 2018 | 19:24

ivanov356: вешайся гемофил. Скакать!

ivanov356 02 июля 2018 | 19:26

danko_vobla: Апохмелился уже,алкаш.

danko_vobla 02 июля 2018 | 19:28

ivanov356: хочешь стекломоя попить от Пётра?

ignachio 02 июля 2018 | 19:23

Обсуждать странное поражение испанцев закончили? При приеме мяча с углового футболисты прыгают с опущенными руками, а тут испанец задрал обе руки вверх, Дзюба просто боднул мяч ему в руку - пенальти!
Отыграться они практически не старались, всю игру бегали трусцой и бессмысленно пасовали мяч туда-сюда, по воротам не били. Как обкуренные.

glotov 02 июля 2018 | 19:03

Поздравления бразильцам, но по зрелищности игра на троечку.

sandro_007 02 июля 2018 | 19:03

Бразилия уверенно идет к шестому титулу.

kottigr1 02 июля 2018 | 19:05

Теперь самое главное сборной РФ их обыграть на пенальти...

ivanov356 02 июля 2018 | 19:14

kottigr1: Главное этому не появляться,к удаче, оказывается.

boldu1n 02 июля 2018 | 19:19

kottigr1: Вот мне нравиться что на Йехе водятся конченные дэбилы для возмущения. Иначе это местячковое говно-радио уже заглохло как спид-инфо.

amebix 02 июля 2018 | 19:14

Хорошая и открытая игра, на встречных курсах, без автобусов.
Мексиканцы индивидуалисты, нападающие жадничают мяч, именно это и подвело.
Неймар красиво корчился от боли, хорошиий актёр получится после окончания футбольной карьеры.

banyi1 02 июля 2018 | 19:16

amebix: Автобусы по правилам запрещены?

banyi1 02 июля 2018 | 19:16

amebix: Автобусы по правилам запрещены?

amebix 02 июля 2018 | 19:21

banyi1: не запрещены, но зрелищности мало. Именно поэтому я не люблю ряд футбольных тренеров которые пропагандируют игру от обороны. Например Тони Пьюлис, Дэвид Мойес, или даже Мауриньо (тут менее очевидно), но имея в составе топовых нападающих начинает катать мяч, контроль и тд. Я люблю атакующий футбол, скажем тот который практикует Гвардиола (хотя зае го команды не болел и не болею)

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