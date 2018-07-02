Еще один четвертьфиналист ЧМ по футболу — Бразилия
Определился еще один четвертьфиналист ЧМ по футболу. Это сборная Бразилии. В матче в Самаре она одержала победу над командой Мексики.
Соперник бразильцев определится в вечернем матче между сборными Бельгии и Японии.
Комментарии20
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banyi1 02 июля 2018 | 19:03
Хорошая, достойная игра, что сказать....
ivanov356 02 июля 2018 | 19:11
banyi1: А в сравнении с чем достойная?
banyi1 02 июля 2018 | 19:13
ivanov356: Любая честная игра - достойна! Я Ваш намёк понимаю. Самое красивое в футболе - это результат на табло )))
patrikk_1 02 июля 2018 | 19:16
Определился еще один четвертьфиналист ЧМ по футболу. Это сборная Бразилии. В матче в Самаре она одержала победу над командой Мексики...
Поздравляю бразильцев с выходом в четвертьфинал. Хочу выразить слова поддержки сборной Мексики, была бы моя воля я бы сделал так, чтобы все побеждали на российском ЧМ, но, к сожалению, это невозможно.
sandro_007 02 июля 2018 | 19:19
patrikk_1:
Неймар царит в гордом одиночестве. Месси с Роналду уехали.
danko_vobla 02 июля 2018 | 19:22
patrikk_1: ну а где старуха1 спец по футболу?
ivanov356 02 июля 2018 | 19:21
banyi1: Плакать захотелось от переписки с пригжинским о чести.
danko_vobla 02 июля 2018 | 19:24
ivanov356: вешайся гемофил. Скакать!
ivanov356 02 июля 2018 | 19:26
danko_vobla: Апохмелился уже,алкаш.
danko_vobla 02 июля 2018 | 19:28
ivanov356: хочешь стекломоя попить от Пётра?
ignachio 02 июля 2018 | 19:23
Обсуждать странное поражение испанцев закончили? При приеме мяча с углового футболисты прыгают с опущенными руками, а тут испанец задрал обе руки вверх, Дзюба просто боднул мяч ему в руку - пенальти!
Отыграться они практически не старались, всю игру бегали трусцой и бессмысленно пасовали мяч туда-сюда, по воротам не били. Как обкуренные.
glotov 02 июля 2018 | 19:03
Поздравления бразильцам, но по зрелищности игра на троечку.
sandro_007 02 июля 2018 | 19:03
Бразилия уверенно идет к шестому титулу.
kottigr1 02 июля 2018 | 19:05
Теперь самое главное сборной РФ их обыграть на пенальти...
ivanov356 02 июля 2018 | 19:14
kottigr1: Главное этому не появляться,к удаче, оказывается.
boldu1n 02 июля 2018 | 19:19
kottigr1: Вот мне нравиться что на Йехе водятся конченные дэбилы для возмущения. Иначе это местячковое говно-радио уже заглохло как спид-инфо.
amebix 02 июля 2018 | 19:14
Хорошая и открытая игра, на встречных курсах, без автобусов.
Мексиканцы индивидуалисты, нападающие жадничают мяч, именно это и подвело.
Неймар красиво корчился от боли, хорошиий актёр получится после окончания футбольной карьеры.
banyi1 02 июля 2018 | 19:16
amebix: Автобусы по правилам запрещены?
banyi1 02 июля 2018 | 19:16
amebix: Автобусы по правилам запрещены?
amebix 02 июля 2018 | 19:21
banyi1: не запрещены, но зрелищности мало. Именно поэтому я не люблю ряд футбольных тренеров которые пропагандируют игру от обороны. Например Тони Пьюлис, Дэвид Мойес, или даже Мауриньо (тут менее очевидно), но имея в составе топовых нападающих начинает катать мяч, контроль и тд. Я люблю атакующий футбол, скажем тот который практикует Гвардиола (хотя зае го команды не болел и не болею)