Украинские пограничники не пустили на территорию страны корреспондента Дождя Алексея Коростелева
В аэропорту Борисполь его отвели на собеседование и отобрали паспорт. В госпогранслужбе утверждают, что у Коростелева не было приглашения и достаточной суммы денег. Сам журналист утверждает, что приглашение от организаторов международного семинара у него было, а расходы были за счет принимающей стороны. СБУ утверждает, что не имеет к этому инциденту никакого отношения.
Комментарии12
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
prorab1 02 июля 2018 | 18:36
Как же так ? Мы же свои.
glotov 02 июля 2018 | 18:40
prorab1: Среди своих как раз и скрываются самые рьяные враги.
danko_vobla 02 июля 2018 | 19:17
glotov: где старуха данко1 спец по?
riots 02 июля 2018 | 18:41
prorab1: Москаль мені не земляк. (С)
:)
ignachio 02 июля 2018 | 18:42
Что за семинар, где оплачивают расходы и содержание иностранцев ? Кто-то должен заплатить реальные деньги.
mystar 02 июля 2018 | 18:53
ignachio: Что за семинар, где оплачивают расходы и содержание иностранцев ?
__________________________________________________________________
Нормальный такой семинарчик. Госдеп оплачивает такие на территории Усраины и Польши. Там российскую пятую колонну натаскивают американские организаторы цветных революций. Перед майданом в Польше много таких семинаров и инструктажей проводилось для хохлов.
ura_123 02 июля 2018 | 19:03
prorab1: Кому это ты "свои" ?
mystar 02 июля 2018 | 18:40
Демократичные цееуропейцы завернули саоего преданного почитателя.))))))) Хорошо еще попытку теракта не навесили.)))
sskull 02 июля 2018 | 18:48
Не достаточно хорошо полировал задницы хохлонацикам и тихо кричал"Режь русню"?)
shlevet 02 июля 2018 | 18:59
У кого то сейчас будет разрыв шаблона =)):-)
ura_123 02 июля 2018 | 19:05
shlevet: Так ты его придерживай.
dmitry35 02 июля 2018 | 19:15
Лычки есть, ума не надо ( третья заповедь военнослужащего ВСУ )." Дождь" во всю полощет и критикует РФ, но для щирых украинцев, они - исчадие ада.