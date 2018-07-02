Украинские пограничники не пустили на территорию страны корреспондента Дождя Алексея Коростелева

В аэропорту Борисполь его отвели на собеседование и отобрали паспорт. В госпогранслужбе утверждают, что у Коростелева не было приглашения и достаточной суммы денег. Сам журналист утверждает, что приглашение от организаторов международного семинара у него было, а расходы были за счет принимающей стороны. СБУ утверждает, что не имеет к этому инциденту никакого отношения.