Защита Дмитриева обжаловала арест по обвинению в насильственных действиях сексуального характера к несовершеннолетней
Защита Юрия Дмитриева обжаловала его арест по обвинению в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Об этом «Интерфакс» сообщил адвокат главы карельского отделения «Мемориала» Виктор Ануфриев. По его мнению, избранная мера пресечения не обоснована. 5
апреля суд в Петрозаводске полностью оправдал Дмитриева по статье об изготовлении детской порнографии и о развратных действиях в приемной дочери. 28 июня он снова был задержан по новому обвинению.
Комментарии1
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fresh_breeze 02 июля 2018 | 18:49
Всё нормально, защита должна быть у любого: у убийцы, у взяточника, у педофила etc.
И защита должна предпринимать все возможные усилия для смягчения участи своего подзащитного, в т.ч. обжаловать в суде его арест.