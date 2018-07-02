Наталья Тимакова возможно покидает должность пресс-секретаря премьер-министра Дмитрия Медведева
Об этом сообщают источники РБК. По сведениям ВВС, ей предложили работу во Внешэкономбанке. Сама Тимакова называет информацию о своем увольнении слухами.
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Об этом сообщают источники РБК. По сведениям ВВС, ей предложили работу во Внешэкономбанке. Сама Тимакова называет информацию о своем увольнении слухами.
Комментарии10
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sproter 02 июля 2018 | 18:34
Димону нужен более шустрый ****бол в качестве пресс-секретаря. Типа пипискова - не был, не знаю, не помню.
danko1 02 июля 2018 | 18:35
Холуи властные в любом месте нужны.
То, что непрофессионалы и тупицы, это Кремль не волнует.
ivanov356 02 июля 2018 | 18:35
Писькину чего собираются предложить?
ansh 02 июля 2018 | 18:57
ivanov356: У него есть Навка. Ему ничего более не надо.
oneoretwo 02 июля 2018 | 18:35
...ей предложили работу во Внешэкономбанке.
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...решила, что пора перебираться в майами ?
sokal123 02 июля 2018 | 18:41
Надоел Димон - хочется очень много денег.
sparky 02 июля 2018 | 18:46
Правильно, пора бежать от Недимона.
Ведь отвечая о новой Нереформе пенсий, легко получать плевки за ответы.
Стал быть нужен кто-то типа Пескова, кто "не в курсе, не знает, не был и не пр." и легко утрется.
ura_123 02 июля 2018 | 18:55
Её и там неплохо кормят... Для содержание домишки на берегу Балтийского моря,в одной из стран НАТЫ )))
ed10075 02 июля 2018 | 19:02
Устала... ухожу.
Работа с Димоном - год за три. Чтобы без потерь для здоровья быть у него громоотводом, нужно иметь психику Пескова и полное отсутствие совести, как у того же Пескова.
demosua 02 июля 2018 | 19:11
очень скоро она уже нигде не будет нужна - ни секретаршей ни в банке...