Более 30% молодых россиян хотели бы уехать из России за границу и остаться там жить
Это максимум за последние пять лет, — констатируют социологи ВЦИОМа. В прежние годы доля тех, кто хотел иммигрировать, колебалась в диапазоне от 21 до 26%. Сейчас это 31%. Речь идет о россиянах в возрасте от 18 до 24 лет.
Что касается в целом россиян, то абсолютное большинство, 88%, не хотели бы покидать Россию.
Многие россияне не воспринимают переезд за границу как полный разрыв с родиной, — сказал ТАСС директор Института политической социологии Вячеслав Смирнов.
Кстати, россияне, которые хотят переехать, чаще всего называют Германию, Испанию и США.
Комментарии2
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danko1 02 июля 2018 | 18:33
Когда мафия 2-ой волны, в виде сыночков правящего ворья, захватывает власть и природные ресурсы, крупный бизнес и банки, то молодым и умным в стране места нет.
Умные люди для власти опасны, как сказал Жириновский.
И это еще одно "достижение" тупого гопника, который окружил себя ворами-тупицами, а умных людей боится.
ura_123 02 июля 2018 | 18:51
Одним патрикам и обломам ничего не нужно,плеснул пригожин в свиное корыто помоев и им хорошо.