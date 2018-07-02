50 крупнейших российских университетов обратились к президенту с предложением реформировать систему госаккредитации

Пятьдесят крупнейших российских университетов обратились к президенту с предложением реформировать систему государственной аккредитации вузов. Как пишет «Коммерсантъ», в письме говорится, что существующая система устарела.

Рособрнадзор завалил университеты никому не нужной работой, — считает преподаватель Московской высшей школы социальных и экономических наук, профессор политической философии Григорий Юдин.

По его словам, оценку качества образования должно проводить само академическое сообщество.

Недавно Рособрнадзор отозвал аккредитацию у Московской высшей школы социальных и экономических наук. Два года назад был лишен лицензии Европейский университет в Санкт-Петербурге.

Кстати, сегодня в Кремле сказали, что о проблеме знают, а все изменения в сфере госаккредитации университетов уже запланированы в соответствующем законопроекте.