50 крупнейших российских университетов обратились к президенту с предложением реформировать систему госаккредитации
Пятьдесят крупнейших российских университетов обратились к президенту с предложением реформировать систему государственной аккредитации вузов. Как пишет «Коммерсантъ», в письме говорится, что существующая система устарела.
Рособрнадзор завалил университеты никому не нужной работой, — считает преподаватель Московской высшей школы социальных и экономических наук, профессор политической философии Григорий Юдин.
По его словам, оценку качества образования должно проводить само академическое сообщество.
Недавно Рособрнадзор отозвал аккредитацию у Московской высшей школы социальных и экономических наук. Два года назад был лишен лицензии Европейский университет в Санкт-Петербурге.
Кстати, сегодня в Кремле сказали, что о проблеме знают, а все изменения в сфере госаккредитации университетов уже запланированы в соответствующем законопроекте.
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