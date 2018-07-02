Суд приговорил Д.Мякшина к двум годам условно за нападение на полицейского на антикоррупционном митинге в 2017 году
Суд приговорил Дмитрия Мякшина к двум годам условно за нападение на полицейского на антикоррупционном митинге летом прошлого года.
Поддержать Дмитрия Мякшина в суде пришли даже члены штаба Алексея Навального в Петербурге. Хотя несколько месяцев назад молодой человек радикально сменил свои политические взгляды – отказался от оппозиционных идей и вступил в «Молодую гвардию» «Единой России». После оглашения приговора – два года условно с испытательным сроком два года – Мякшин сильно занервничал. Он обвинил суд в предвзятости и пообещал оспорить сегодняшнее решение.
Примечательно, что журналисты в суде одними из последних узнали о приговоре. Уже не первый раз решение сначала появилось в телеграме, а уже после этого его огласила судья, рассказал Эху корреспондент телеканала «Настоящее время» Юрий Баранюк.
Напомним, Мякшина признали виновным в том, что он на митинге против коррупции в июне прошлого года на Марсовом поле ударил кулаком полицейского, разбив ему губу и выбив зуб.
Дмитрию Мякшину изначально грозило до пяти лет заключения, однако обвинение попросило для него менее строгое наказание.
Правозащитный центр Мемориал признал политзаключенным участника акции 5-го мая Михаила Цакунова. Его обвиняют в нападении на полицейского, однако записи с камер видеонаблюдения показывают обратное, — сказал «Эху Москвы» руководитель программы поддержки политзаключенных Мемориала Сергей Давидис.
На видеозаписи задержания видно, что на полицейских надеты шлемы и выбить кому-то из них зуб не представлялось возможным.
Комментарии1
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fresh_breeze 02 июля 2018 | 18:34
А бедного Петю Павленского, звезду отечественной культуры XXI века, во французских застенках некому и поддержать. В суд Петю не приглашают, французский суд, оказывается, это не какое-то там "басманное правосудие", где вот как здесь, сообщники Навального могут завалить и поддержать своего подельника.
Во Франции Павленский судью в глаза не видел, все судебные решения ему приходят в камеру; о как, учись демократии, Расея!!!