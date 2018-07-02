Федеральные телеканалы проигнорировали акции протеста против пенсионной реформы
Федеральные телеканалы проигнорировали акции протеста против пенсионной реформы, которые состоялись накануне в нескольких городах. На это обратил внимание портал Медуза.
В мероприятиях, организованных сторонниками политика Алексея Навального, а также профсоюзами, КПРФ, ЛДПР и другими политическими силами, приняли участие тысячи граждан.
Комментарии2
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danko1 02 июля 2018 | 18:28
Федеральные каналы вообще проблемы России не волнуют.
А если о них не говорить, то для зомбозрителей они как бы и не существуют.
ura_123 02 июля 2018 | 19:16
Ну зачем грузить зрителя всякой ерундой? Ведь Сирия,Украина,Трамп и новые сиськи у какой то певички-актриски гораздо более насущно для раиссянина)))