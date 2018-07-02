Федеральные телеканалы проигнорировали акции протеста против пенсионной реформы, которые состоялись накануне в нескольких городах. На это обратил внимание портал Медуза.



В мероприятиях, организованных сторонниками политика Алексея Навального, а также профсоюзами, КПРФ, ЛДПР и другими политическими силами, приняли участие тысячи граждан.