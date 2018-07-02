В Москве на  81-м году жизни скончался бывший руководитель Гостелерадио СССР Леонид Кравченко

Об этом радиостанции «Эхо Москвы» сообщили его родственники. В последнее время Кравченко тяжело болел.

О дате и месте похорон пока не сообщается.

Леонид Кравченко в 2004-ом году был гостем «Эха Москвы». Фрагмент его интервью вы услышите после кратких новостей середины часа.