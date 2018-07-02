Сенатор Сулейман Керимов вернулся в Россию после снятия с него обвинений французской стороной

Это дело нанесло чиновнику серьезный ущерб. Об этом в интервью телеканалу РБК сказал политолог Павел Салин.

Под вопросом стоит дальнейшее сотрудничество Китая с Керимовым как фигурантом американского списка персональных санкций, добавил Павел Салин.