Сенатор Сулейман Керимов вернулся в Россию после снятия с него обвинений французской стороной
Это дело нанесло чиновнику серьезный ущерб. Об этом в интервью телеканалу РБК сказал политолог Павел Салин.
Под вопросом стоит дальнейшее сотрудничество Китая с Керимовым как фигурантом американского списка персональных санкций, добавил Павел Салин.
Комментарии3
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ansh 02 июля 2018 | 18:25
Миллиардер - он и в Африке миллиардер. И во Франции...
demosua 02 июля 2018 | 19:00
ansh: оказывается , он просто российский чиновник...
kazlevich1949 02 июля 2018 | 19:37
Сегодня пройти через все чистилища "Юрьева дня" очень хлопотное и затратное дело... Некоторых несознательных даже в расход пускали - у "решалы" Юрьева Дня "ЦРУ" с чувством юмора очень, даже очень туго - Ходарковскому ещё свезло - лишь десятью годами зоны отделался. Дай Бог после такого чистилища здоровья Керимову, а остальное я таки думаю у него теперь при новом сюзерене наладится.