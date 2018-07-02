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Эксклюзив Эха 18:19, 02 июля 2018

Более 100 тысяч человек вчера вышли на улицы Москвы, чтобы отпраздновать победу нашей сборной в матче 18 финала ЧМ

По подсчетам столичной мэрии, более 100 тысяч человек вчера вышли на улицы Москвы, чтобы отпраздновать победу национальной сборной в матче 18 финала чемпионата мира. Массовые гуляния начались сразу после финального свистка, а закончились лишь поздней ночью.

Узнать о победе российской команды вчера можно было даже просто стоя в автомобильной пробке на окраине города. После второго пенальти, отбитого вратарем сборной Игорем Акинфеевым, водители, слушавшие трансляцию матча по радио, начали неистово сигналить и размахивать руками из окон. Что говорить о центре столицы, где толпы людей следили за игрой по телевизорам, вывешенным во всех многочисленных уличных кафе. Сразу после победного сейва Москва будто бы сошла с ума.
Огромная волна болельщиков, хлынувшая по традиции на неофициальную фан-зону — Никольскую улицу, – быстро заполнила все ее пространство. Да так, что к началу десятого вход пришлось перекрыть.

От количества триколоров рябило в глазах, люди висели на фонарях и прыгали в фонтаны. Все обнимались, пели и скандировали «Россия!». Праздновали на Красной площади, у ЦУМа, в Зарядье, на Тверской и Патриарших прудах. Большой Москворецкий мост превратился в пешеходную зону. Футбольным безумием был охвачен весь центр столицы.

Несмотря на обилие алкоголя, выпитого в честь победы национальной сборной, конфликтов в толпе практически не было и серьезных эксцессов удалось избежать. Полиция, за редким исключением, вела себя практически незаметно и гуляниям не мешала. В основном старалась не дать болельщикам выйти на проезжую часть, переходить улицы на красный свет и перекрывать движение транспорта.

Чуть более несдержанно праздновали победу российской сборной в Воронеже. В сеть попало видео, как один из фанатов взобрался на крышу патрульной машины и попрыгал на ней, после чего два человека в форме стащили его на землю и избили дубинками. Был ли он задержан – неизвестно.

По воспоминаниям самих москвичей, сравнить масштаб вчерашних гуляний можно лишь с тем, что происходило в городе после победы российской сборной в матче с голландцами на чемпионате Европы по футболу десять лет назад.

Владимир Путин «от всей души» болел за сборную, — сообщил сегодня Дмитирй Песков. По его словам, «ликование болельщиков напоминает хронику празднования Победы в  45-м году.

Ранее газета Индепендент написала, что Россия не знала такого триумфа с  45-го года.

Народное сознание уже привыкло делать отсылки и сравнения с Днем Победы, — такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал журналист Олег Кашин.

Немецкие пивоварни опасаются возможного сокращения прибыли после неудачи сборной Германии на чемпионате мира по футболу в России.

Перед мундиалем пивоварни в ФРГ надеялись на растущее потребление популярного у немцев пенистого алкогольного напитка. Однако к вящему разочарованию всех граждан Германии немецкая сборная даже не прошла в восьмую финала и отправилась восвояси, не утолив жажды спортивных достижений у соотечественников.

Однако Федеральное статистическое ведомство сообщило накануне, что неоправдавшиеся прогнозы поднять прибыль от продажи пива благодаря чемпионату мира были скорректированы необыкновенной для Германии жарой. Май в ФРГ был самым теплым с начала регистрации погодных данных. Поэтому непосредственно перед мондиалем потребление пива выросло на 2,5% и достигло 9,6 гектолитра.

Естественно, пивоварни повысили производственные издержки из-за грядущих матчей немецкой сборной, однако ранее возвращение бывших чемпионов мира домой подействовало отрезвляюще. Тем не менее, Германский союз пивоварения не ожидает падения спроса. Важнее, чем национальная сборная, оказалась погода. Если жара в Германии продолжится, ожидаемая от мондиаля прибыль все же будет получена.

После поражения сборной ФРГ немецкие пивоварни надеются также на хороший сбыть смешанных напитков — пива с лимонадом, колой и фруктовыми соками. Благодаря жаре в мае продажа модных коктейлей на основе пива увеличилась почти на 20%.

Комментарии

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takao 02 июля 2018 | 18:26

Многие, наверное, ждут от меня отчаянного русофобского поста. Его не будет. Лучше расскажу вам, как дважды брал интервью у Игоря Акинфеева. Брал я их по блату. Как поклонник ЦСКА с 1992 года. Оба раза это было адским мучением. Хуже было только с Алсу и Алиной Кабаевой. Вопросы, в которых не содержалось знакомых Игорю слов - «мяч», «команда», «тренировка», и т. п. - выключали его наглухо минут на пять.

Интервью, в итоге, опубликованы, но являются абсолютным жульничеством. Ответы я дописывал за Игоря. Он отвечал, допустим, «угу» - я к этому «угу» добавлял конструкцию из заданного вопроса. Иначе было невозможно. Книжек он не читал. По бабам не ходил. В космосе не был. Рассказать - нечего. Он просто занимался своим делом. 24 / 7. Такое, рано или поздно, оплачивается. В любой области.

А так футбол - говно, конечно.
[это откровения Е.Левковича]

atheist1992 02 июля 2018 | 18:39

takao: Испанцев было не узнать, казалось, что они у себя в раздевалке каким-то легким успокаивющим газом подышали.

rampa 02 июля 2018 | 18:27

футбольных болельщиков в стране явно не больше трети всего населения - вышли на улицу 100 тыс. А на митинги, касающиеся жизни всего населения, приходят максимум несколько тысяч. Парадокс

cattt 02 июля 2018 | 18:32

rampa: И ни кого не винтили, не кидали в автозак, ну прям как на путингах!

tag188 02 июля 2018 | 18:28

Более 100000 человек вышли, чтобы отпраздновать победу в 1/8 (одной восьмой) (!!!!!!) финала, а против повышения пенсионного возраста в российских городах выходят по паре тысяч человек. Этот народ заслуживает именно таких правителей.

justitia 02 июля 2018 | 19:31

tag188: а вы думаете, почему умные люди из России стремятся уехать? Именно из-за "населения" . Оно настолько неадекватно, что никакое правительство эту ситуацию улучшить неспособно. Даже чиновники вывозят свои выводок за рубеж, чтобы они жала подальше от "населения" . Вот , взять Пескова, Якунина, Мизулину...

wien 02 июля 2018 | 18:41

ПОЗДРАВЛЯЮ РОССИЯН С 1/4 УДАЧИ ВАМ!

ospa82 02 июля 2018 | 18:50

Так на бесптичье и жопа соловей

proxozhij 02 июля 2018 | 19:00

Москва ДАВНО сошла с ума. Терпеть кремлевскую кодлу — это ничего в голове не иметь. А радоваться им — это уже другая стадия, науке неизвестная.

samkos 02 июля 2018 | 19:24

Удивительный народ ! Наблюдение за пинанием мяча заменяет им настоящие проблемы.

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