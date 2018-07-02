По подсчетам столичной мэрии, более 100 тысяч человек вчера вышли на улицы Москвы, чтобы отпраздновать победу национальной сборной в матче 1⁄ 8 финала чемпионата мира. Массовые гуляния начались сразу после финального свистка, а закончились лишь поздней ночью.

Узнать о победе российской команды вчера можно было даже просто стоя в автомобильной пробке на окраине города. После второго пенальти, отбитого вратарем сборной Игорем Акинфеевым, водители, слушавшие трансляцию матча по радио, начали неистово сигналить и размахивать руками из окон. Что говорить о центре столицы, где толпы людей следили за игрой по телевизорам, вывешенным во всех многочисленных уличных кафе. Сразу после победного сейва Москва будто бы сошла с ума.

Огромная волна болельщиков, хлынувшая по традиции на неофициальную фан-зону — Никольскую улицу, – быстро заполнила все ее пространство. Да так, что к началу десятого вход пришлось перекрыть.



От количества триколоров рябило в глазах, люди висели на фонарях и прыгали в фонтаны. Все обнимались, пели и скандировали «Россия!». Праздновали на Красной площади, у ЦУМа, в Зарядье, на Тверской и Патриарших прудах. Большой Москворецкий мост превратился в пешеходную зону. Футбольным безумием был охвачен весь центр столицы.

Несмотря на обилие алкоголя, выпитого в честь победы национальной сборной, конфликтов в толпе практически не было и серьезных эксцессов удалось избежать. Полиция, за редким исключением, вела себя практически незаметно и гуляниям не мешала. В основном старалась не дать болельщикам выйти на проезжую часть, переходить улицы на красный свет и перекрывать движение транспорта.

Чуть более несдержанно праздновали победу российской сборной в Воронеже. В сеть попало видео, как один из фанатов взобрался на крышу патрульной машины и попрыгал на ней, после чего два человека в форме стащили его на землю и избили дубинками. Был ли он задержан – неизвестно.

По воспоминаниям самих москвичей, сравнить масштаб вчерашних гуляний можно лишь с тем, что происходило в городе после победы российской сборной в матче с голландцами на чемпионате Европы по футболу десять лет назад.

Владимир Путин «от всей души» болел за сборную, — сообщил сегодня Дмитирй Песков. По его словам, «ликование болельщиков напоминает хронику празднования Победы в 45-м году.

Ранее газета Индепендент написала, что Россия не знала такого триумфа с 45-го года.

Народное сознание уже привыкло делать отсылки и сравнения с Днем Победы, — такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал журналист Олег Кашин.

Немецкие пивоварни опасаются возможного сокращения прибыли после неудачи сборной Германии на чемпионате мира по футболу в России.

Перед мундиалем пивоварни в ФРГ надеялись на растущее потребление популярного у немцев пенистого алкогольного напитка. Однако к вящему разочарованию всех граждан Германии немецкая сборная даже не прошла в восьмую финала и отправилась восвояси, не утолив жажды спортивных достижений у соотечественников.

Однако Федеральное статистическое ведомство сообщило накануне, что неоправдавшиеся прогнозы поднять прибыль от продажи пива благодаря чемпионату мира были скорректированы необыкновенной для Германии жарой. Май в ФРГ был самым теплым с начала регистрации погодных данных. Поэтому непосредственно перед мондиалем потребление пива выросло на 2,5% и достигло 9,6 гектолитра.

Естественно, пивоварни повысили производственные издержки из-за грядущих матчей немецкой сборной, однако ранее возвращение бывших чемпионов мира домой подействовало отрезвляюще. Тем не менее, Германский союз пивоварения не ожидает падения спроса. Важнее, чем национальная сборная, оказалась погода. Если жара в Германии продолжится, ожидаемая от мондиаля прибыль все же будет получена.

После поражения сборной ФРГ немецкие пивоварни надеются также на хороший сбыть смешанных напитков — пива с лимонадом, колой и фруктовыми соками. Благодаря жаре в мае продажа модных коктейлей на основе пива увеличилась почти на 20%.