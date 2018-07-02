На президентских выборах в Мексике победил кандидат от  левых сил Лопес Обрадор

Его оппоненты уже признали поражение. Всего за пост главы государства боролись четыре кандидата.

Лопес Обрадор обещает бороться с коррупцией и увеличить социальные расходы.

Свои поздравления новому президенту Мексики уже направили Дональд Трамп и Владимир Путин.

Иностранные издания напоминают, что за всю историю страны — это второй раз, когда власть в Мексике получает представитель оппозиции.

Лопес Обрадор дважды участвовал в выборах и оба раза проигрывал их. Теперь против него боролись

слабые кандидаты с крайне радикальными позициями; — пишет The Wall Street Journal, — возможно, именно это и стало причиной того, что его умеренные взгляды победили. Однако, газета заключает, что с его победой Мексика завершает одну эпоху и при этом встаёт на путь туманного будущего. Сложно сказать, каким оно будет. И всё-таки, автор публикации называет произошедшее «Левым поворотом» для Мексики.

The New York Times анализирует причины победы левака-Обрадора и тоже предполагает, что новая политика в Мексике получит красноватый оттенок социалистов.

Конечно же, главное, что повлияло на успех — это обещания расправиться с коррупцией и насилием на западе страны — тем, с чем не удавалось разобраться прежнему руководству. Но еще, ему помогли анти-трампистские обещания защитить мексиканцев от американского президента. Поэтому, журнал Politico делает неутешительный вывод, что избрание именно Обрадора на пост президента, скорее всего сохранит отношения между США и Мексикой в натянутом состоянии.

Обрадора, кстати, часто сравнивают с Трампом и президентом Венесуэлы Уго Чавесом — за импульсивность, популизм и националистические убеждения. Он, кстати, ранее говорил, что решение проблемы нелегальной миграции в США должно быть основано не на возведении стены с Мексикой, а на создании адресных экономических программ.

Впрочем, не все эксперты издания с этим согласны. Не исключено, что новый президент займёт более сдержанную позицию, чем он обещал во время своей кампании и пойдёт навстречу Трампу и проявит себя как взвешенный и разумный политик. Но на это им отвечают, что «Трамп есть Трамп и никто не гарантирует, что американский лидер не пойдёт в новую атаку».

С другой стороны, Los Angeles Times пишет, что у обоих президентов не так и много общего: у Обрадора довольно скромный бэкграунд: он вырос в бедной деревне и презирает богатство; с Трампом — всё иначе. Газета вообще вышла с резкой критикой в адрес нового мексиканского президента — в ней говорится, что страна объединилась в коллективном бреду, а обещания, которые её новый лидер даёт — в реальности больше похоже на устремления в мрачное прошлое.

Официальные результаты голосования избирком Мексики объявит в конце недели.