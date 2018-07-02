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Эксклюзив Эха 18:10, 02 июля 2018

Сергей Собянин сдал необходимые документы для регистрации кандидатом в мэры Москвы

Срок подачи подписных листов от муниципальных депутатов завершается меньше чем через сутки, но оппоненты действующего градоначальника до сих пор не завершили эту процедуру. На этом фоне «Яблоко» вообще отказалось от борьбы за должность.

В Горизбирком глава города пришел лично, не с пустыми руками. Вместе с волонтерами – девушками и юношами в белых майках и бейсболках – Собянин нес пачку подписных листов. Баллотируется он не как единоросс, а как самовыдвиженец, поэтому собрал около 40 тысяч подписей москвичей. Также без труда преодолел пресловутый муниципальный фильтр.

«Яблоко» объявило о выходе из кампании. Федеральное руководство и московское отделение поспорили из-за кандидатуры Сергея Митрохина, дело дошло до суда, а нужное число подписей не собрали, отметил политик, чьи полномочия в столичной ячейке приостановили несколько часов назад.

Из гонки ранее вышел Илья Яшин. Почти готов признать свое поражение и политик Дмитрий Гудков.

У представителей парламентских сил дела обстоят гораздо лучше. Как передает «Коммерсантъ», завтра в последний день сдачи подписных листов пакет документов сдаст Вадим Кумин из компартии. Зарегистрироваться рассчитывают муниципальный депутат-эсер Илья Свиридов и Михаил Дегтярев из ЛДПР.

На выборы «эпохи позднего Путина» партия власти не допускает политических оппонентов, — сказал «Эху Москвы» политолог Андрей Колесников.

Окончательный список кандидатов в мэры будет сформирован до 13 июля. Выборы пройдут 9 сентября.

Комментарии

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flyingfrog 02 июля 2018 | 18:27

Полагаю, что если бы Собянин принёс на регистрацию свой ботинок, то этот ботинок победил бы с завидным преимуществом

ospa82 02 июля 2018 | 18:45

Если бы я был москвичом, я проголосовал бы за Собянина, потому что мои знакомые москвичи- рядовые люди отзыва.тся о его деятельности по развитию городского хозяйства положительно. В наш век всеобщей коррумпированности о человеке нужно судить по тому , что он делает для других. А что он при этом прихватывает себе- не так важно, ибо "быть у воды и не напиться"- невозможно.
А кто с пеной у рта кричит обратное, просто не был у воды, либо был отлучён от нее.
Те же, кто с садистским сладострастием перетирает "оленеводческое" прошлое Собянина- хамы без признаков интеллекта, отличающего человека от животного

uhovostro 02 июля 2018 | 18:54

ospa82: Сергей Семёнович, ну некрасиво так себя расхваливать, не интеллигентно это как-то, Вы бы уж поскромнее как-нибудь что ли...

demosua 02 июля 2018 | 19:06

даже не понимаю из-за чего сыр-бор. Т.н. "оппозиция" решила Москвой порулить? Да кто ж ей даст?! Они сами , видно, на луне живут...

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