Сергей Собянин сдал необходимые документы для регистрации кандидатом в мэры Москвы

Срок подачи подписных листов от муниципальных депутатов завершается меньше чем через сутки, но оппоненты действующего градоначальника до сих пор не завершили эту процедуру. На этом фоне «Яблоко» вообще отказалось от борьбы за должность.

В Горизбирком глава города пришел лично, не с пустыми руками. Вместе с волонтерами – девушками и юношами в белых майках и бейсболках – Собянин нес пачку подписных листов. Баллотируется он не как единоросс, а как самовыдвиженец, поэтому собрал около 40 тысяч подписей москвичей. Также без труда преодолел пресловутый муниципальный фильтр.

«Яблоко» объявило о выходе из кампании. Федеральное руководство и московское отделение поспорили из-за кандидатуры Сергея Митрохина, дело дошло до суда, а нужное число подписей не собрали, отметил политик, чьи полномочия в столичной ячейке приостановили несколько часов назад.

Из гонки ранее вышел Илья Яшин. Почти готов признать свое поражение и политик Дмитрий Гудков.

У представителей парламентских сил дела обстоят гораздо лучше. Как передает «Коммерсантъ», завтра в последний день сдачи подписных листов пакет документов сдаст Вадим Кумин из компартии. Зарегистрироваться рассчитывают муниципальный депутат-эсер Илья Свиридов и Михаил Дегтярев из ЛДПР.

На выборы «эпохи позднего Путина» партия власти не допускает политических оппонентов, — сказал «Эху Москвы» политолог Андрей Колесников.

Окончательный список кандидатов в мэры будет сформирован до 13 июля. Выборы пройдут 9 сентября.