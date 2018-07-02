Бразилия ведет 2:0 в матче с Мексикой на чемпионате мира по футболу
Upd 18:44. Бразилия забивает второй гол на 88-й минуте матча. Гол забил Роберто Фирмино.
Идет второй тайм. На 51-й минуте гол забил Неймар.
Сегодня в Ростове-на-Дону в 9 часов вечера начнется матч между Японией и Бельгией.
Комментарии9
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patrikk_1 02 июля 2018 | 18:12
Идет второй тайм. На 51-й минуте гол забил Неймар...
Жалко. Болею за мексиканцев. Не хочу чтобы Неймар, со своей биксячьей причёской, играл на полях наших городов.
alehan15174 02 июля 2018 | 18:20
в большинстве аеропортов мира нормальных стран почему то таксистами работают мексы, арабы и русские....те же яйца - клянчат типы:(((
GO BRAZIL!!!
ogrig Олег Савин 02 июля 2018 | 18:38
alehan15174: Хочу 1 : 1 . И пенальти.
ospa82 02 июля 2018 | 18:52
ogrig: Хотеть не вредно
martin5660 02 июля 2018 | 18:54
Это был футбол.Не то,что вчера.
banyi1 02 июля 2018 | 18:57
martin5660: А кто вчера выиграл? ))))
belfor2 02 июля 2018 | 19:22
martin5660: Да! Дождались наконец-то настоящего футбола! Мексика за 4 года стала еще сильней но бразильцы были уверены в себе и очень физически свежи! А техника на загляденье-чего стоят одни пасы вдоль бровки!
zemljanka 02 июля 2018 | 18:55
Свисток.
2 - 0.
Поздравления.
ihtamnet 02 июля 2018 | 19:00
Это Бразилия детка.