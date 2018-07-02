Бразилия ведет 2:0 в матче с Мексикой на чемпионате мира по футболу

Upd 18:44. Бразилия забивает второй гол на 88-й минуте матча. Гол забил Роберто Фирмино.

Идет второй тайм. На 51-й минуте гол забил Неймар.

Сегодня в Ростове-на-Дону в 9 часов вечера начнется матч между Японией и Бельгией.