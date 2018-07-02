Контроль над мобильными устройствами россиян могут ужесточить
В правительстве подготовлен соответствующий документ, который одобрила комиссия Совета Федерации по развитию информационного общества.
Смартфоны предлагают контролировать по уникальным кодам, который есть на каждом аппарате. А регистрировать купленные за границей устройства придётся в специальной базе. Для этого необходимо прийти в салон связи, где уникальный код телефона можно будет привязать к сим-карте. При пропаже смартфона по заявлению абонента оператор аппарат заблокирует. Если идентификатор к устройству не привязан, телефон ждёт та же участь после того как оператор сверит с абонентом недавно совершённые звонки или отправленные SMS-сообщения, пишут «Ведомости», которые ознакомились с копией документа. Концепцию контроля смартфонов разработал экспертный совет при правительстве, и на прошлой неделе поддержала временная комиссия Совета Федерации по развитию информационного общества.
Телефоны, информации о которых в базе нет, начнут отключать спустя 2-3 года после начала всеобщей регистрации. Этого времени, по мнению экспертов, должно хватить, чтобы большинство владельцев заменили вызывающие подозрение смартфоны на новые. Издание также отмечает, что пока база не создана и не выбран её оператор. Мобильные устройства наших сограждан предлагается вносить в один из списков. В белом будут устройства, купленные и зарегистрированные, к которым претензий нет. В чёрный список попадут гаджеты, которые украли или незаконно ввезли в Россию. Они ни в одной российской сотовой сети работать не будут.
Устройства, кодов которых в реестре зарегистрированных нет, внесут в серый список. А их владельцев уведомят о необходимости прояснить статус аппарата. После проверки законности ввоза или приобретения телефоны переместят или в белый или в чёрный список. В документе говорится о том, что ежегодно в России крадут примерно 170 тысяч телефонов. Кроме того до 40 процентов мобильных аппаратов в нашу страну ввозят нелегально или занизив таможенную стоимость. И предложенные меры позволят с этим бороться.
Представители сотовых операторов не смогли прокомментировать Ведомостям возможные расходы, связанные с блокировкой смартфона по его уникальному коду. В Минкомсязи, таможенной службы и МВД на запросы издания не ответили.
Формат, который разработан правительством, одобряет куратор рабочей группы «Связь и IT-технологии» экспертного совета при Правительстве Ирина Левова.
По ее словам, в случае принятия закона нужно будет выбрать сотового оператора с хорошей технической базой.
Порядочным гражданам нововведение не нанесет никакого ущерба, — уверен сенатор Франц Клинцевич.
Комментарии29
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zuko13 02 июля 2018 | 18:08
Если это советует сталинист Клинцевич то дело п л о х о
tks 02 июля 2018 | 18:08
Это на самом деле вкупе с "пакетом Яровой" будет система активного отключения гаджетов и мобильных устройств политических оппонентов оккупационного режима.
hz6691 02 июля 2018 | 18:08
Вводится презумпция вины.
cattt 02 июля 2018 | 19:02
hz6691: Гайки закрутились, ждем срыва резьбы.
vit0nix 02 июля 2018 | 18:10
я только за, и еще электронный ошейник на шею каждому с клеймом.
venmud 02 июля 2018 | 18:19
vit0nix: "ошейник на шею"
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И ... в жопу.
kottigr1 02 июля 2018 | 18:29
vit0nix: и еще электронный ошейник на шею каждому с клеймом.
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Это рискованно.. Россияне электронный ошейник или сломают, или потеряют, или пропьют.. Классика с пулеметными вышками и колючей проволокой по периметру гос.границы все же лучше работает..
igorpav 02 июля 2018 | 19:36
vit0nix: А зачем на шею? Через телефон можно следить...
benny_point 02 июля 2018 | 18:12
В Донбассе боевики минометного расчета 93-й бригады ВСУ, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подорвались на собственной мине. Об этом заявил начальник пресс-службы УМН ДНР.
По его словам, разведка ДНР получила данные на основе проводящегося внутреннего разбирательства о подрыве минометного расчета 93 бригады ВСУ, обстреливавшего Докучаевск.
«В результате нарушения мер безопасности и неосторожного обращения с оружием в состоянии алкогольного опьянения, при заряжении миномета 82 мм после нескольких выстрелов украинские боевики по ошибке дослали в миномет вторую мину. В результате чего на позиции произошел взрыв и весь расчет погиб», — рассказал Безсонов.
Для сокрытия происшествия командиры приняли решение героизировать террористов, обстреливавших мирных жителей Докучаевска.
«Командование оккупационных сил, введенное в заблуждение командиром 93-й бригады, раскручивает миф об обстреле позиций ВСУ нашими подразделениями», — добавил представитель ДНР.
martin5660 02 июля 2018 | 18:58
benny_point: Заблудился что-ли? Или боярышник в башку ударил?
venmud 02 июля 2018 | 18:13
"Тебе шитья пойдет аршин - Где деньги, Зин."
svetalana 02 июля 2018 | 18:18
Теперь те 30 с лишком процентов молодых и умных быстро из разряда "желающих свалить" перейдут в разряд "сваливших". И будут правы.
tag188 02 июля 2018 | 18:20
Вообще, за рубежом развивается такая технология, как чипирование домашних животных. Там хозяин чипирует свою собачку, и если она потерялась, он легко находит ее через приложение на смартфоне.
Российским властям надо развить и принять на вооружение эту замечательную технологию. Давно пора чипировать всех россиян. Это позволит властям легко контролировать их перемещения, устанавливать местонахождение и тд.
86% россиян поддержат это двумя руками, если объяснить, что это позволит им крепче сплотиться против врагов.
cattt 02 июля 2018 | 19:04
tag188: Да и так владельцев телефонов и проездных карточек можно отслеживать очень точно.
eyjafjallajoekull 02 июля 2018 | 18:22
Я вам открою страшный секрет: к никакой борьбе с терроризмом это отношения не имеет-а вот к борьбе с оппозицией-да. Ну и вообще, поскольку Россия семимильными шагами возвращается в средневековье (о средневековых пытках, практикуемых в российских тюрьмах сегодня большая статья в "Новой газете") нужно вообше заменить все смартфоны на аппараты 1917 года с ручкой и барышней, соединяющей только со Смольным.
viktorova 02 июля 2018 | 18:26
Ну ввёз кто-то в серую. Попал телефон в салон. Добросовестный покупатель его купил.
Дальше то что?
Его заставят доплатить ещё? Или что?
А иностранцы, которые приехали со своими телефонами, как они ввозить телефон будут? В декларацию его вносить? Чтобы доказать законность ввоза?
Бред полный.
Как сейчас можно левую сим карту купить , так и потом будет со смартфоном.
pavel_svr 02 июля 2018 | 18:38
// После проверки законности ввоза или приобретения телефоны переместят или в белый или в чёрный список. //
Теперь все понятно, а то Ганапольский в своём блоге тень на плетень наводит... детство он вспомнил.
Борьба с серыми телефонами, все правильно, по закону.
cattt 02 июля 2018 | 19:06
pavel_svr: Я телефоны собираю из запчатей и клал я на вашу борьбу.
tsario 02 июля 2018 | 18:40
А иностранец в роуминге? Должен будет регить телефон? Те какой тут профит кроме бабок? Если телефонная связь и так регится через симку, то зачем еще телефон? А отпечаток губ? Блин как же много денег в РФ. Создай бодягу типа "Концепция контроля шариковых ручек" и сиди на этом - обеспечивай безбедную жизнь внукам...
imar 02 июля 2018 | 18:43
Когда микроволновки регистрировать будем?
sokal123 02 июля 2018 | 18:46
Будут отбирать мобилы ,что бы вождю спокойней было.
hrenvam 02 июля 2018 | 18:48
Похоже - у них там соревнование:
Какую бы ещё гадость подкинуть дорогим россиянам ?
marut 02 июля 2018 | 19:03
Наконец-то снова войдёт в привычку обходиться без мобильного телефона, спасибо "экспертному совету" (и при чём тут лобби ритейла?) за отвыкание от привычки "постоянно быть на связи". Только VoIP поверх защищённого канала от ближайшей Wi-Fi точки доступа и в то время, когда действительно нужно поговорить: содержательно и без "свидетелей по умолчанию".
sutara 02 июля 2018 | 19:14
Еще один из основных признаков тоталитарного государства - максим. контроль всего и вся!
ramun 02 июля 2018 | 19:14
Правильно,туда вам и дорога.В стабильность.
razval74 02 июля 2018 | 19:21
Ну ващето IMEI не так уж сильно привязан к девайсу, в любой мастерской смогут поменять на белый за небольшую плату )
demosua 02 июля 2018 | 19:22
какие сложности для несчастного государства!
Да уничтожьте вы эту нечисть вообще - мобильную связь! Да и обычный проводной телефон - только головная боль... Ну и соответственно - самолеты, автомобили, поезда...
То ли дело - русская тройка на бескрайних просторах нашей необъятной родины!... Вот к чему надо стремиться...
aleksei123m 02 июля 2018 | 19:32
А что-то кого-то еще удивляет?
Запрещайте больше, дорогие гопники, а все равно рванет.
Да и развалится думаю.
evgeny_biolog 02 июля 2018 | 19:37
Полужитьё, полупипец,
Полуприкид, полуодежда,
Полутюрьма, но есть надежда,
Что будет полной наконец ...
Римейк А.С. Пушкина