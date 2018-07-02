Контроль над мобильными устройствами россиян могут ужесточить

В правительстве подготовлен соответствующий документ, который одобрила комиссия Совета Федерации по развитию информационного общества.

Смартфоны предлагают контролировать по уникальным кодам, который есть на каждом аппарате. А регистрировать купленные за границей устройства придётся в специальной базе. Для этого необходимо прийти в салон связи, где уникальный код телефона можно будет привязать к сим-карте. При пропаже смартфона по заявлению абонента оператор аппарат заблокирует. Если идентификатор к устройству не привязан, телефон ждёт та же участь после того как оператор сверит с абонентом недавно совершённые звонки или отправленные SMS-сообщения, пишут «Ведомости», которые ознакомились с копией документа. Концепцию контроля смартфонов разработал экспертный совет при правительстве, и на прошлой неделе поддержала временная комиссия Совета Федерации по развитию информационного общества.

Телефоны, информации о которых в базе нет, начнут отключать спустя 2-3 года после начала всеобщей регистрации. Этого времени, по мнению экспертов, должно хватить, чтобы большинство владельцев заменили вызывающие подозрение смартфоны на новые. Издание также отмечает, что пока база не создана и не выбран её оператор. Мобильные устройства наших сограждан предлагается вносить в один из списков. В белом будут устройства, купленные и зарегистрированные, к которым претензий нет. В чёрный список попадут гаджеты, которые украли или незаконно ввезли в Россию. Они ни в одной российской сотовой сети работать не будут.

Устройства, кодов которых в реестре зарегистрированных нет, внесут в серый список. А их владельцев уведомят о необходимости прояснить статус аппарата. После проверки законности ввоза или приобретения телефоны переместят или в белый или в чёрный список. В документе говорится о том, что ежегодно в России крадут примерно 170 тысяч телефонов. Кроме того до 40 процентов мобильных аппаратов в нашу страну ввозят нелегально или занизив таможенную стоимость. И предложенные меры позволят с этим бороться.

Представители сотовых операторов не смогли прокомментировать Ведомостям возможные расходы, связанные с блокировкой смартфона по его уникальному коду. В Минкомсязи, таможенной службы и МВД на запросы издания не ответили.

Формат, который разработан правительством, одобряет куратор рабочей группы «Связь и IT-технологии» экспертного совета при Правительстве Ирина Левова.

По ее словам, в случае принятия закона нужно будет выбрать сотового оператора с хорошей технической базой.



Порядочным гражданам нововведение не нанесет никакого ущерба, — уверен сенатор Франц Клинцевич.