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18:03, 02 июля 2018

Контроль над мобильными устройствами россиян могут ужесточить

В правительстве подготовлен соответствующий документ, который одобрила комиссия Совета Федерации по развитию информационного общества.

Смартфоны предлагают контролировать по уникальным кодам, который есть на каждом аппарате. А регистрировать купленные за границей устройства придётся в специальной базе. Для этого необходимо прийти в салон связи, где уникальный код телефона можно будет привязать к сим-карте. При пропаже смартфона по заявлению абонента оператор аппарат заблокирует. Если идентификатор к устройству не привязан, телефон ждёт та же участь после того как оператор сверит с абонентом недавно совершённые звонки или отправленные SMS-сообщения, пишут «Ведомости», которые ознакомились с копией документа. Концепцию контроля смартфонов разработал экспертный совет при правительстве, и на прошлой неделе поддержала временная комиссия Совета Федерации по развитию информационного общества.

Телефоны, информации о которых в базе нет, начнут отключать спустя 2-3 года после начала всеобщей регистрации. Этого времени, по мнению экспертов, должно хватить, чтобы большинство владельцев заменили вызывающие подозрение смартфоны на новые. Издание также отмечает, что пока база не создана и не выбран её оператор. Мобильные устройства наших сограждан предлагается вносить в один из списков. В белом будут устройства, купленные и зарегистрированные, к которым претензий нет. В чёрный список попадут гаджеты, которые украли или незаконно ввезли в Россию. Они ни в одной российской сотовой сети работать не будут.

Устройства, кодов которых в реестре зарегистрированных нет, внесут в серый список. А их владельцев уведомят о необходимости прояснить статус аппарата. После проверки законности ввоза или приобретения телефоны переместят или в белый или в чёрный список. В документе говорится о том, что ежегодно в России крадут примерно 170 тысяч телефонов. Кроме того до 40 процентов мобильных аппаратов в нашу страну ввозят нелегально или занизив таможенную стоимость. И предложенные меры позволят с этим бороться.

Представители сотовых операторов не смогли прокомментировать Ведомостям возможные расходы, связанные с блокировкой смартфона по его уникальному коду. В Минкомсязи, таможенной службы и МВД на запросы издания не ответили.

Формат, который разработан правительством, одобряет куратор рабочей группы «Связь и IT-технологии» экспертного совета при Правительстве Ирина Левова.

По ее словам, в случае принятия закона нужно будет выбрать сотового оператора с хорошей технической базой.

Порядочным гражданам нововведение не нанесет никакого ущерба, — уверен сенатор Франц Клинцевич.

Комментарии

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zuko13 02 июля 2018 | 18:08

Если это советует сталинист Клинцевич то дело п л о х о

tks 02 июля 2018 | 18:08

Это на самом деле вкупе с "пакетом Яровой" будет система активного отключения гаджетов и мобильных устройств политических оппонентов оккупационного режима.

hz6691 02 июля 2018 | 18:08

Вводится презумпция вины.

cattt 02 июля 2018 | 19:02

hz6691: Гайки закрутились, ждем срыва резьбы.

vit0nix 02 июля 2018 | 18:10

я только за, и еще электронный ошейник на шею каждому с клеймом.

venmud 02 июля 2018 | 18:19

vit0nix: "ошейник на шею"
======================
И ... в жопу.

kottigr1 02 июля 2018 | 18:29

vit0nix: и еще электронный ошейник на шею каждому с клеймом.
------------------------------------------------------------
Это рискованно.. Россияне электронный ошейник или сломают, или потеряют, или пропьют.. Классика с пулеметными вышками и колючей проволокой по периметру гос.границы все же лучше работает..

igorpav 02 июля 2018 | 19:36

vit0nix: А зачем на шею? Через телефон можно следить...

benny_point 02 июля 2018 | 18:12

В Донбассе боевики минометного расчета 93-й бригады ВСУ, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подорвались на собственной мине. Об этом заявил начальник пресс-службы УМН ДНР.

По его словам, разведка ДНР получила данные на основе проводящегося внутреннего разбирательства о подрыве минометного расчета 93 бригады ВСУ, обстреливавшего Докучаевск.

«В результате нарушения мер безопасности и неосторожного обращения с оружием в состоянии алкогольного опьянения, при заряжении миномета 82 мм после нескольких выстрелов украинские боевики по ошибке дослали в миномет вторую мину. В результате чего на позиции произошел взрыв и весь расчет погиб», — рассказал Безсонов.

Для сокрытия происшествия командиры приняли решение героизировать террористов, обстреливавших мирных жителей Докучаевска.

«Командование оккупационных сил, введенное в заблуждение командиром 93-й бригады, раскручивает миф об обстреле позиций ВСУ нашими подразделениями», — добавил представитель ДНР.

martin5660 02 июля 2018 | 18:58

benny_point: Заблудился что-ли? Или боярышник в башку ударил?

venmud 02 июля 2018 | 18:13

"Тебе шитья пойдет аршин - Где деньги, Зин."

svetalana 02 июля 2018 | 18:18

Теперь те 30 с лишком процентов молодых и умных быстро из разряда "желающих свалить" перейдут в разряд "сваливших". И будут правы.

tag188 02 июля 2018 | 18:20

Вообще, за рубежом развивается такая технология, как чипирование домашних животных. Там хозяин чипирует свою собачку, и если она потерялась, он легко находит ее через приложение на смартфоне.
Российским властям надо развить и принять на вооружение эту замечательную технологию. Давно пора чипировать всех россиян. Это позволит властям легко контролировать их перемещения, устанавливать местонахождение и тд.
86% россиян поддержат это двумя руками, если объяснить, что это позволит им крепче сплотиться против врагов.

cattt 02 июля 2018 | 19:04

tag188: Да и так владельцев телефонов и проездных карточек можно отслеживать очень точно.

(комментарий скрыт)

eyjafjallajoekull 02 июля 2018 | 18:22

Я вам открою страшный секрет: к никакой борьбе с терроризмом это отношения не имеет-а вот к борьбе с оппозицией-да. Ну и вообще, поскольку Россия семимильными шагами возвращается в средневековье (о средневековых пытках, практикуемых в российских тюрьмах сегодня большая статья в "Новой газете") нужно вообше заменить все смартфоны на аппараты 1917 года с ручкой и барышней, соединяющей только со Смольным.

viktorova 02 июля 2018 | 18:26

Ну ввёз кто-то в серую. Попал телефон в салон. Добросовестный покупатель его купил.
Дальше то что?
Его заставят доплатить ещё? Или что?
А иностранцы, которые приехали со своими телефонами, как они ввозить телефон будут? В декларацию его вносить? Чтобы доказать законность ввоза?
Бред полный.
Как сейчас можно левую сим карту купить , так и потом будет со смартфоном.

pavel_svr 02 июля 2018 | 18:38

// После проверки законности ввоза или приобретения телефоны переместят или в белый или в чёрный список. //
Теперь все понятно, а то Ганапольский в своём блоге тень на плетень наводит... детство он вспомнил.
Борьба с серыми телефонами, все правильно, по закону.

cattt 02 июля 2018 | 19:06

pavel_svr: Я телефоны собираю из запчатей и клал я на вашу борьбу.

tsario 02 июля 2018 | 18:40

А иностранец в роуминге? Должен будет регить телефон? Те какой тут профит кроме бабок? Если телефонная связь и так регится через симку, то зачем еще телефон? А отпечаток губ? Блин как же много денег в РФ. Создай бодягу типа "Концепция контроля шариковых ручек" и сиди на этом - обеспечивай безбедную жизнь внукам...

imar 02 июля 2018 | 18:43

Когда микроволновки регистрировать будем?

sokal123 02 июля 2018 | 18:46

Будут отбирать мобилы ,что бы вождю спокойней было.

hrenvam 02 июля 2018 | 18:48

Похоже - у них там соревнование:
Какую бы ещё гадость подкинуть дорогим россиянам ?

marut 02 июля 2018 | 19:03

Наконец-то снова войдёт в привычку обходиться без мобильного телефона, спасибо "экспертному совету" (и при чём тут лобби ритейла?) за отвыкание от привычки "постоянно быть на связи". Только VoIP поверх защищённого канала от ближайшей Wi-Fi точки доступа и в то время, когда действительно нужно поговорить: содержательно и без "свидетелей по умолчанию".

sutara 02 июля 2018 | 19:14

Еще один из основных признаков тоталитарного государства - максим. контроль всего и вся!

ramun 02 июля 2018 | 19:14

Правильно,туда вам и дорога.В стабильность.

(комментарий скрыт)

razval74 02 июля 2018 | 19:21

Ну ващето IMEI не так уж сильно привязан к девайсу, в любой мастерской смогут поменять на белый за небольшую плату )

demosua 02 июля 2018 | 19:22

какие сложности для несчастного государства!
Да уничтожьте вы эту нечисть вообще - мобильную связь! Да и обычный проводной телефон - только головная боль... Ну и соответственно - самолеты, автомобили, поезда...
То ли дело - русская тройка на бескрайних просторах нашей необъятной родины!... Вот к чему надо стремиться...

aleksei123m 02 июля 2018 | 19:32

А что-то кого-то еще удивляет?
Запрещайте больше, дорогие гопники, а все равно рванет.
Да и развалится думаю.

evgeny_biolog 02 июля 2018 | 19:37

Полужитьё, полупипец,
Полуприкид, полуодежда,
Полутюрьма, но есть надежда,
Что будет полной наконец ...

Римейк А.С. Пушкина

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