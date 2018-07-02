В Самаре идет первый тайм матча 1⁄8 финала чемпионата мира по футболу между сборными Бразилии и Мексики
Счет пока не открыт. В 9 вечера состоится еще один матч 1⁄8 – сыграют команды Бельгии и Японии.
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Счет пока не открыт. В 9 вечера состоится еще один матч 1⁄8 – сыграют команды Бельгии и Японии.
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