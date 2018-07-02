ЕР: Депутатский мандат Станислава Говорухина будет передан столичной чиновнице Татьяне Кривенко

Депутатский мандат Станислава Говорухина будет передан столичной чиновнице Татьяне Кривенко, — об этом сообщает пресс-служба Единой России. Говорухин скончался 14-го июня, Кривенко в настоящее время занимает руководящий пост в департаменте территориальных органов исполнительной власти Москвы.