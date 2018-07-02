ЕР: Депутатский мандат Станислава Говорухина будет передан столичной чиновнице Татьяне Кривенко
Депутатский мандат Станислава Говорухина будет передан столичной чиновнице Татьяне Кривенко, — об этом сообщает пресс-служба Единой России. Говорухин скончался 14-го июня, Кривенко в настоящее время занимает руководящий пост в департаменте территориальных органов исполнительной власти Москвы.
Комментарии8
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evgolius7 02 июля 2018 | 17:36
Говорухин...
Он начал с того, что "Так жить нельзя" и "Вор должен сидеть в тюрьме!"
А закончил тем, что "Вор должен сидеть в Кремле!"
Грустная судьба....
oneoretwo 02 июля 2018 | 17:37
...и уж совсем недалек тот день, когда "манда ты" будут передаваться по наследству...
мы победили ! ро-си-я-а-а-а !
odobryam_s 02 июля 2018 | 17:37
Как я понимаю, это и есть победитель аукциона.... Торги закончены.
sokal123 02 июля 2018 | 17:41
Какая страшная честь выпала чиновнице.
chapter_2 02 июля 2018 | 18:00
sokal123: Вы думаете и она помрёт вскорости?
tovarich67 02 июля 2018 | 17:52
Путинская Демократия во всей красе..все по наследству.и за бабло..жесть...но! Пипл хавает..так ему и надо
virgenu 02 июля 2018 | 17:53
Очередной идиотизм путинизма: депутат избирается избирателями взамен выбывшего, а не назначается чиновниками во власти. Бесстыдство и цинизм без границ!!!!!
chapter_2 02 июля 2018 | 17:58
Депутатский мандат уравнял Станислава Говорухина и чиновницу Татьяну Кривенко. Оба хуже...