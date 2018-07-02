Мосгорсуд оставил в силе третье решение Тверского суда о штрафе пенсионерки за участие в акции «Он вам не Димон»
Мосгорсуд оставил в силе третье решение Тверского суда о штрафе пенсионерки за участие в акции 26 марта «Он вам не Димон». Как передает Медиазона, 72-летняя Туран Варжабетьян оштрафована на 10 тысяч рублей. Мосгорсуд дважды отменял это решение из-за процессуальных нарушений. На акции, организованной Алексеем Навальным, пенсионерка стояла с плакатом «власть, хватит врать – миллиарды воровать».
Комментарии15
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tks 02 июля 2018 | 17:38
Какая страшная, жутчайшая преступница эта Туран!
sokal123 02 июля 2018 | 17:39
tks: 10 тыс. это вам не Димон.
evgolius7 02 июля 2018 | 17:42
Опрос.
Если Россия станет чемпионом мира по футболу, готовы ли вы вообще отказаться от пенсии?
ignachio 02 июля 2018 | 17:54
Если не будет платить, то что? Заберут пению или сразу квартиру?
tks 02 июля 2018 | 18:02
ignachio: Квартиру по административке не взыскивают.
romashka__ 02 июля 2018 | 17:56
Мосгорсуду пора остановиться.
malanoff 02 июля 2018 | 18:00
tks: Этой бабушке надо всем миром на памятник собирать , перед зданием Думы поставим.
aleksei123m 02 июля 2018 | 17:41
Разве на этом плакате есть хоть слово лжи?
Пострадала за правду.
trans 02 июля 2018 | 17:41
Как пенсии платить так мизерные, как штрафовать, так щедрые.
Плакат по существу, гребут миллиардами т.к чувствуют свою безнаказанность.
irinakingsize1 02 июля 2018 | 17:43
\\На акции, организованной Алексеем Навальным, пенсионерка стояла с плакатом «власть, хватит врать – миллиарды воровать».\\
Вот! Власть доказала, что не ворует, а честно изымает у пенсионеров. С нее 10000 рублей на поддержку пенсионной реформы
benny_point 02 июля 2018 | 17:46
Анальная даже бабушку подставила, вот такая она мразь эта анальная алёнка!
vpoiskahdna 02 июля 2018 | 17:53
benny_point: Интеллект прет из всех щелей.
evgen7512 02 июля 2018 | 17:56
Евгений Долматовский: "Не исчисляется беда подсчетом трупов. Суть не в этом. Фашизм рождается, когда честь, совесть, правда - под запретом".
ka_mate 02 июля 2018 | 18:03
А ведь бабушка могла устроить государственный переворот!
Пусть скажет спасибо что не посадили.
zhrv 02 июля 2018 | 18:04
Показательная порка?