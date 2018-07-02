Мосгорсуд оставил в силе третье решение Тверского суда о штрафе пенсионерки за участие в акции «Он вам не Димон»

Мосгорсуд оставил в силе третье решение Тверского суда о штрафе пенсионерки за участие в акции 26 марта «Он вам не Димон». Как передает Медиазона, 72-летняя Туран Варжабетьян оштрафована на 10 тысяч рублей. Мосгорсуд дважды отменял это решение из-за процессуальных нарушений. На акции, организованной Алексеем Навальным, пенсионерка стояла с плакатом «власть, хватит врать – миллиарды воровать».