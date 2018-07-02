В Самаре начинается матч 1\8 финала Чемпионата мира между Бразилией и Мексикой

Встречаются сборные Бразилии и Мексики.

Несмотря на то, что букмекеры отдают в сегодняшнем матче явное предпочтение бразильцам, пентакампионам не стоит недооценивать соперника. 4 года назад, на домашнем для Бразилии Мундиале, команды попали в одну группу. Тогда Мексиканцы смогли удержать нулевую ничью. Ну а на нынешнем турнире и вовсе положили начало сенсационному провалу сборной Германии.

К слову, сами бразильцы пообещали учесть ошибки Бундестим, и найти противоядие быстрым мексиканским контратакам.

К тому же, Неймар и компания – едва ли не единственная команда из числа фаворитов, кто явно прибавляет от матча к матчу. Трансляцию встречи в эти минуты ведет телеканал МАТЧ ТВ.

Еще в одном матче дня в 21 час сыграют сборные Бельгии и Японии.