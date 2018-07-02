В Самаре начинается матч 1\8 финала Чемпионата мира между Бразилией и Мексикой
Встречаются сборные Бразилии и Мексики.
Несмотря на то, что букмекеры отдают в сегодняшнем матче явное предпочтение бразильцам, пентакампионам не стоит недооценивать соперника. 4 года назад, на домашнем для Бразилии Мундиале, команды попали в одну группу. Тогда Мексиканцы смогли удержать нулевую ничью. Ну а на нынешнем турнире и вовсе положили начало сенсационному провалу сборной Германии.
К слову, сами бразильцы пообещали учесть ошибки Бундестим, и найти противоядие быстрым мексиканским контратакам.
К тому же, Неймар и компания – едва ли не единственная команда из числа фаворитов, кто явно прибавляет от матча к матчу. Трансляцию встречи в эти минуты ведет телеканал МАТЧ ТВ.
Еще в одном матче дня в 21 час сыграют сборные Бельгии и Японии.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
alehan15174 02 июля 2018 | 17:43
смотрю игру...вроде в футбол играют мексы с бразил! не как вчера - выбей мяч на трибуну и тяни время:((( тем не менее поздравляю сборную России с незаслуженным и случайным выходом в 1/4 финала! Надеюсь местная тусовка не окочурится от злости:)))) Это футбол, ребята - отделяйте путинскую свинью от сборной страны. LOL!
minerr 02 июля 2018 | 17:58
alehan15174: поздравляю сборную России с незаслуженным и случайным выходом в 1/4 финала!
------
Лучше пособолезнуй Испании в связи с заслуженным и закономерным вылетом из турнира. У них команды тупо и не было - даже во время решающих пенальти они стояли кто где, а не вместе как обычно стоят те кто считает себя командой. Они не заслужили 1/4-ю.